MP El Juvenil presentó su álbum debut “3000″: Del freestyle a la música, un viaje hacia el futuro

La carrera artística de MP El Juvenil está en pleno auge. El rapero de Garín forma parte de la liga de freestyle FMS Argentina y es uno de los clasificados a la Final Nacional de Red Bull Argentina 2022 por quedar en tercer lugar en la edición anterior. Recientemente lanzó “3000″, un álbum de 18 tracks producido por Taiu, que cuenta con feats de Frijo, Mnak, Chino CNO, Obie Wanshot, Metalingüística y E.C.V, entre otras figuras del rap en español. Este proyecto tiene un sonido futurista, varía entre el boombap, el trap y drill, mientras que las letras hablan de superación personal, historias de amor y una vida marcada por el rap.

En una charla exclusiva con Vía Urbano, el joven argentino habló sobre su exitoso presente en el freestyle y en la música.

MP El Juvenil lanzó "3000", su álbum debut Foto: Prensa UMArgentina

Fuiste padre hace muy poco y ahora lanzaste tu primer álbum ¿cómo manejás las dos cosas?

MP: Es una locura. Siento que son como que son los dos mis hijitos, uno musicalmente y otro mi legado. La verdad que estoy aprendiendo mucho. Siento que me nutrió todo el tiempo, en ningún momento me desenfoqué, no me quita tiempo de mi arte sino que me inspira.

¿Cuáles son las primeras sensaciones luego del estreno del proyecto en el cual estuviste trabajando tanto tiempo?

MP: Estoy muy contento. Cerré una etapa mía pero abrí una para el público. La gente estaba esperando mucho mi música, quería saber qué era el “3000″, y fue como abrir esa etapa, que entiendan que es un ejemplo de superación, de visualización en cuanto al sonido y el concepto. Pero también fue un cierre de esto en lo que estoy trabajando desde hace dos años.

¿Cómo surgió el concepto del “año 3000″? ¿Fue algo que apareció gracias al freestyle o ya tenías el concepto y lo llevaste a las batallas?

MP: Yo creo que fue un poco de ambos. Hace un par de años que estoy haciendo música y cuando arranqué, inconscientemente, empezaba a nombrar mucho el futuro. Visualizaba todo el tiempo mi vuelta a las batallas y en un momento me di cuenta que era mi propia mente visualizando un futuro. Un cambio de vida, que fue el quiebre que pasó en la Final Nacional Argentina de Red Bull Batalla 2020. No fui con el pensamiento de ‘voy a ganar’ fui con el pensamiento de ‘voy a cambiar mi vida’. Nace de ahí, el concepto de visualizar algo mejor pero no desaprovechar las oportunidades del presente.

Antes de eso lo nombra mucho en el freestyle, y me acuerdo que en esa misma Red Bull digo lo del 3000. Yo ya quería demostrar que lo que estaba haciendo era algo diferente, que de verdad era algo adelantado. Todo el tiempo, las cosas que pueden ser simples y me las rebusco a propósito para demostrar que puedo hacer algo distinto con lo sonoro, las melodías, más allá del ingenio y las métricas, darle algo futurístico.

MP El Juvenil presentó su álbum debut “3000” Foto: Prensa UMArgentina

¿Por qué elegiste hacer un álbum en vez de lanzar singles?

MP: Yo creo que mi apuesta fueron varias cosas. Fue como decir ‘yo no estoy acá para hacer música porque lo hago porque me gusta’, además de eso hay un trasfondo. Quería demostrar algo, que la gente sienta que pisamos fuerte. Quería marcar también que soy rapero y que todos los raperos tienen discos. Como ‘no estoy acá solamente para hacer música y aprovecharlo solamente porque hago freestyle’.

Quería plasmarlo en un disco y que la gente sienta lo que yo siento, y sé que en un tema no lo iban a poder sentir nunca. Si bien cada tema tiene su esencia, necesitaba que la gente se meta en un viaje. Un tema solo te puede gustar mucho pero un viaje desde el principio hasta el final sí o sí lo conseguís en un disco. Cada tema tiene una atmósfera diferente, es dinámico, de golpe tenés un boombap, un trap, algo de drill, mezclar un poco todo eso.

¿Cómo fue el proceso de crear 18 tracks y trabajar con Taiu?

MP: El proceso del disco tuvo varias etapas. Al principio estábamos haciendo música que a mí no me convencía. Estaba utilizando mi voz de una manera que no estaba acostumbrado. Después me di cuenta que me nutrió mucho para aprender a utilizar mi voz, sin efecto, sin nada. Pero en el medio tuvimos una charla con todo el equipo. Empecé a tirar muchas referencias, todos tiramos ideas y llegamos a un concepto clave. Cuando encontramos un hilo conductor empezamos a grabar palo tras palo.

Yo siempre que escribo necesito tener el beat, para saber qué flow, qué escribo, qué me dice el beat. A veces mientras ellos producían yo me ponía a escribir, otras tiraba freestyle. Me gusta que sea diversa la manera de trabajar en el estudio porque al final tenés un poco de todo. Fue muy dinámico.

¿Cómo fue hacer música con otros colegas?

MP: Con todos tengo muy buena onda. Fue un honor que E.C.V colabore en mi disco porque sé que él es sangre nueva, muy fresco, me sirvió mucho. Como también encarar un feat con Obie Wanshot, de eso se encargó Taiu, le tiró la idea y se re cebó. Con Mnak, que me gusta mucho como rapea, dije ‘voy a esperar el momento de yo también ser alguien para que él también me conozca y tenga una referencia’, en el último tiempo él estaba rompiéndola, yo también, él es re rapper, yo también, y conectamos. Con Metalingüística lo mismo, nos juntamos para God Level. Con Eich tengo una conexión especial, los dos somos padres. CNO para mí es un titán, que me avale y me de un feat es una señal de respeto. Y gente como Frijo, que lo conozco hace muchos años, desde El Quinto Escalón.

Tracklist de "3000", el álbum de MP El Juvenil Foto: Prensa

MP El Juvenil habló sobre su presente en el freestyle

Estás en FMS Argentina y vas a volver a estar en la Final Nacional de Red Bull, ¿podés encontrar un equilibrio entre el freestyle y la música?

MP: Hoy en día siento que tengo un equilibrio. Siento que el freestyle me nutre en el estudio y el estudio me nutre en el freestyle. Cada vez siento más tirándome para el lado de la música, porque llena algo que el freestyle no me llena. Pero no es lo mismo tocar y que todos sepan tus temas a que vos grites un punchline en la cuarta barra y se caiga el estadio. Esas sensaciones son distintas.

Desde que me metí en el estudio se me bloqueó ese chip de competir. No me gusta atacar a una persona que por ahí siento que tiene la misma meta o la misma ilusión que yo. A veces me pasa que no sé si tengo ganas de estar entrenando una táctica para competir contra alguien. Entiendo que hoy en día el circuito pegó un giro y la gente compite, por ahí no sabe tanto de rap pero sabe mucho de freestyle, cómo atacar, cómo responder, y yo no estoy muy en esa. Sin la música no podría haber vuelto en 2020 renovado como volví.

¿Cómo te preparás para la Final Nacional de Red Bull 2022? ¿Y para seguir en la liga de FMS Argentina?

MP: Estos últimos días estuve entrenando mucho. Estoy tratando de sacar ese chip competitivo porque tengo muchas ganas de salir campeón. Siento que este año voy a ir a representar de verdad. Hay mucha gente que confía en la manera que encaro el freestyle y me siento muy acompañado. Este año, a diferencia de las otras veces, siento que es mi Red Bull. Como le pasó a Klan o a Tata, también en su año, que lo ganaron por ese lado de ‘nos lo merecemos porque estamos hace un montón y nadie puede decirme que se lo merece más que yo’. Obviamente que cada uno tiene sus objetivos, y alguien puede pararse y decir ‘yo me lo merezco más por esto…’ pero yo, en cuanto a lo personal, digo que me lo merezco.

En FMS no creo que pueda salir campeón porque ya perdí varias batallas y puntos que eran importantes. Pero sí me gustaría clasificar a la Internacional y representarlos afuera.

¿Qué sigue en tu carrera musical? ¿Tenés planeados shows, comenzar otro proyecto?

MP: El futuro lo visualizo de una manera increíble. De acá a 2 o 3 meses tengo ganas de tocar el disco en vivo, en Niceto o en algún lugar así histórico. Niceto tiene mucho trasfondo de batallas que a mí de chico me forjaron. Me encantaría visualizar un sueño de toda la gente saltando mi música. En el medio también tengo muchas ganas de sacar singles y feats, uno está casi cerrado, con Midel y Frijo, nos juntamos el otro día en el estudio e hicimos una bomba.