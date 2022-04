FMS Argentina 2022 realizó las tres batallas de recuperación de las anteriores jornadas en una plaza de Munro, con entrada libre y gratuita para público que se acercó a disfrutar del freestyle. Los duelos fueron: Tata vs Nacho, Papo vs MP y Larrix vs Wolf.

Por su parte, Papo MC y MP El Juvenil fueron los protagonistas de un momento de tensión durante su enfrentamiento. Los actuales integrantes de FMS Argentina 2022 casi se van a las manos durante el Round 5 de “minuto a sangre”.

El hecho sucedió mientras rapeaba Papo y MP se acercó a su rival, enfrentándolo, algo que suele estar permitido en las batallas de gallos. Sin embargo, el freestyler marplatense no pudo contener su enojo y empujó a El Juvenil. “Correte pendejo si no te golpeo posta y lo ves en reflejo” rimó luego de alejarlo con la mano.

Rápidamente, Pluzito, el host del evento, intervino y se colocó en medio de ambos MCs para evitar que la situación pase a mayores. “¿Cuál es el espectáculo que le queremos dar a los más chicos?” reflexionó, intentando descomprimir el tenso momento.

FMS Argentina 2022: Replik y Mr. Ego darán una batalla de exhibición

FMS Argentina anunció que Replik y Mister Ego darán una batalla de exhibición en la jornada 3 de la temporada 2022. El próximo sábado 30 de abril, en La Plata, se disputará una nueva fecha de la liga nacional de freestyle.

La última batalla que faltaba anunciar fue confirmada: Replik vs Mr Ego. El freestyler argentino y el español se medirán en una exhibición debido a la ausencia de Papo, quien aplazó su enfrentamiento contra Katra.