FMS Argentina anunció que Replik y Mister Ego darán una batalla de exhibición en la jornada 3 de la temporada 2022. El próximo sábado 30 de abril, en La Plata, se disputará una nueva fecha de la liga nacional de freestyle.

La última batalla que faltaba anunciar fue confirmada: Replik vs Mr Ego. El freestyler argentino y el español se medirán en una exhibición debido a la ausencia de Papo, quien aplazó su enfrentamiento contra Katra.

FMS Argentina 2022, Jornada 3 Foto: urban roosters

El gallo español Mister Ego viene de enfrentarse al mendocino Jaff en la última fecha de FMS España. Mientras que Replik volverá a formar parte de la liga argentina, luego de su participación en la primera jornada, donde se enfrentó con Sub.

De esta manera, estos dos MCs se suman a la lista de batallas de exhibición internacionales que implementó la competencia creada por Urban Roosters en esta nueva temporada.

FMS Argentina 2022: las batallas confirmadas de la jornada 3

Además de Replik vs Mr. Ego, la liga nacional de freestyle anunció las cinco batallas oficiales de la nueva jornada.

Los duelos confirmados de la tercera fecha de FMS Argentina 2022 son: Klan vs Zaina, MP vs Wolf, Larrix vs Tata, Mecha vs Nacho, Naista vs Stuart.

Además, durante esta jornada se definirá qué freestylers tendrán el pase asegurado a la FMS Internacional, el gran evento que reúne a todas las ligas creadas por Urban Roosters.