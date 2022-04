La FMS Argentina anunció 5 de las 6 batallas de la jornada 3. La nueva fecha de la temporada 2022 se realizará el próximo 30 de abril en La Plata.

Los duelos confirmados de la tercera fecha de FMS Argentina 2022 son: Klan vs Zaina, MP vs Wolf, Larrix vs Tata, Mecha vs Nacho, Naista vs Stuart.

FMS Argentina 2022 jornada 3 Foto: instagram.com/fmsarg

Quienes estará ausentes en La Plata serán Katra y Papo, en su lugar habrá una batalla de exhibición, aunque aún permanecen sin revelarse los nombres de sus protagonistas.

Además, durante esta jornada se definirá qué freestylers tendrán el pase asegurado a la FMS Internacional, el gran evento que reúne a todas las ligas creadas por Urban Roosters.

God Level All Stars 2vs2 llega a Buenos Aires: todo lo que tenés que saber sobre la jornada 3

Este 17 de abril se realizará en el Movistar Arena de Buenos Aires la tercera fecha de God Level All Stars 2vs2, la competencia de freestyle que traerá al país a las duplas más esperadas para ver en acción.

Hasta el momento, luego de las dos fechas realizadas en Colombia y en Chile, la tabla de posiciones de God Level All Stars 2vs2 está liderada por Valles-T y Nitro. El colombiano y el chileno ganaron la primera jornada tras vencer a Letra y Lokillo.

En segundo puesto se encuentran Chuty y Merithea, la dupla sumó 4750 puntos entre las dos fechas. Por debajo, en el tercer lugar, se encuentran Stuart y Teorema empatados con Papo y Jaze, los campeones de la segunda fecha. Ambas duplas cuentan con 4.500 puntos.

La jornada 3 se disputará a partir de las 17hs en el Movistar Arena de Buenos Aires, con público presente, y se transmitirá como las anteriores a través de la plataforma paga UBEAT.