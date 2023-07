María Becerra mostró cómo se prepara para entrenar a la mañana: “20 flexiones como para arrancar”

María Becerra no solo es una cantante exitosa que cosecha varios hits y miles de fanáticos por todo el mundo. También es una persona muy sencilla que puertas adentro trata de ser lo más natural posible. Siempre que puede comparte sus días con sus seguidores de una manera muy particular y graciosa, fiel a su estilo.

En varias oportunidades, María Becerra mostró cómo es su rutina de entrenamiento y reveló que encontró en el ejercicio físico un refugio mental. Es así que sea la hora que sea, los compromisos que tenga o la falta de tiempo, la cantante se hace lugar para seguir con su rutina física.

La cantante mostró más de la cuenta

Además, toda esta actividad la ayuda para su carrera, que le exige, entre tantas cosas, tener una resistencia sobre el escenario que no es para cualquiera. Cantar y bailar requieren de una disciplina extrema y ella está dispuesta a hacerlo.

Recientemente, la artista se levantó inspirada y con ganas de compartir su día con sus seguidores. Eligió las historias de Instagram para mostrarse a cara lavada y recién levantada. Con una remera, unos talles más grandes, comenzó a relatar lo que iba a ser su rutina y además mostró las calzas que usa para entrenar.

La Nena de Argentina siempre incentiva a sus seguidores a ponerle buena energía al día. En este caso comenzó en sus historias con un mensaje de aliento: “Buen día mi gente, ¿cómo se encuentran hoy? Recuerden al que madruga dios lo ayuda, así que a levantar esos cuerpos vagos y activar la mañana”, luego agregó: “Yo estoy feliz, tengo un re quilombo en el vestidor, pero no den pelota. Estoy feliz porque miren lo que me llegó, las calzas de mi amiga, mi amiga que siempre me manda calzas”.

Algo que dejó muy en claro es que la ropa que utiliza no son de canje, son de una amiga que sin pedirle nada a cambio le regala diferentes calzas desde el amor y la amistad. Un momento muy gracioso, mientras aclaraba que no estaba haciendo ninguna publicidad, fue cuando se puso la calza y sorprendida, expresó: “Uy como fitean eh, se me encastró como loca”, haciendo referencia al calce ajustado de la prenda.

Antes de salir para el gimnasio, la cantante primero desayunó y se grabó mientras comía. Esta historia fue muy graciosa, porque su gato estaba sobre la mesa que según ella no le daba espacio. “Necesito que me des espacio, que dejes de rascar la olla, deja de querer escarbarme comida de mi desayuno”, expresó la artista mostrando la cara de su gato en primer plano.

La rutina de entrenamiento físico de María Becerra

Luego de relatar toda su mañana, finalmente María Becerra llegó al gimnasio y se puso a trabajar. Con música de fondo y una campera negra y blanca, la artista recostada en el piso mostró su habilidad para las flexiones de brazo. La leyenda de la historia decía: “20 flexiones como para arrancar tranki”.

Vale aclarar que este ejercicio es muy difícil, se debe tener una gran resistencia y entrenamiento para poder hacer 20 flexiones de manera continua. Esto demuestra que la cantante de “Corazón vacío” está más que entrenada y preparada para poder afrontar cualquier destreza física.

María Becerra muestra su rutina de entrenamiento Foto: Instagram

Para culminar, la cantante subió una foto desenfocada, muy graciosa. Se la puede ver con una cara desencajada y algo cansada. A esta imagen la acompañó con: “Tranki decía che”, haciendo referencia a que todo el entrenamiento la había dejado exhausta.