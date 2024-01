María Becerra habló sobre sus operaciones y enfrentó las críticas: “No la careteo”

María Becerra es una cantante argentina de 23 años, que saltó a la fama como youtuber y en 2019 quiso enfocarse en su gran sueño: ser cantante. Desde entonces, lanzó sus canciones como solista y conquistó a la audiencia con su talento. Actualmente, es una de las más escuchadas en plataformas digitales.

María se convirtió en una referente para muchas chicas que quieren ser cantantes, pero también en una figura icono de la moda. Teniendo en cuenta su exposición con más de 13.9 millones de seguidores en Instagram, más de 3.300 millones de visualizaciones en YouTube y más de 24.7 millones de oyentes al mes en Spotify.

María Becerra se convirtió en un icono de la moda.

María es una persona que dice lo que piensa y lo demostró en todos estos años. En esta oportunidad, realizó un vivo en Instagram y un usuario le escribió: “¿Quién te hizo la carita?”, entonces María le respondió sinceramente: “Un cirujano, ¿quién me la va a hacer? Igual, yo no tengo operaciones estéticas de quirófano, si no lo diría con soltura”.

María Becerra habla con sinceridad frente a sus seguidores.

Y luego continúo: “Ustedes saben que a mí no me gusta caretearla, yo me hice las tetas. Son todas inyecciones de ácido hialurónico, en los labios y en otras partes zonas, no te voy a mentir”. Otro seguidor le preguntó si podía levantar una ceja y María dijo: “Obvio, tengo movilidad en la cara. No me puse botox”.

María Becerra se enojó en su vivo de Instagram

Más tarde, María hizo referencia a que algunas personas la tratan de turra y aclaró: “¿Te pensas que a mí me genera algo? Que pienses lo que pienses de mí. Debo tener 20 años menos que vos y mirame donde estoy. Me dedico a laburar y no jodo a nadie”, y terminó de recalcar: “Aguante ser de Quilmes y si me como las ‘s’ es problema mío. Habló así porque me críe así”.