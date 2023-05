La Liga Bazooka está dando mucho de qué hablar en el ámbito del rap argentino. La competencia de batallas escritas creada por Dtoke -uno de los máximos referentes del freestyle nacional- es todo un éxito. Ahora, anunció una nueva edición para el mes de julio.

En el 2022 la Liga Bazooka regresó luego de varios años y rápidamente captó la atención del público seguidor del freestyle y hip hop. Incluso, hasta reconocidas figuras como Duki y Lit Killah han reaccionado positivamente al respecto.

En la última edición, que se realizó en el Teatro Ópera de Buenos Aires, participaron figuras internacionales de España y Chile. Además, entre el público presente estuvieron varios de los referentes del género como Neo Pistea, Acru, Duki y hasta Trueno.

Klan, Duki y Dtoke en la Liga Bazooka Foto: sergiovisor_ph

Se confirmó la nueva edición nacional de Liga Bazooka

Por primera vez, la Liga Bazooka llegará al escenario de Niceto Club, un venue muy querido por la comunidad de las batallas en Argentina. En esta oportunidad, la competencia tendrá como protagonistas a algunos de sus nombres más consolidados contra los mejores surgidos del Draft. Además, habrá una figura internacional que muchos querían ver en este formato.

La nueva edición será el próximo domingo 16 de julio (a partir de las 18hs en el recinto ubicado sobre Av Niceto Vega 5510, CABA) y ya se conocen los cruces de las cinco batallas de la jornada.

Liga Bazooka anunció una nueva fecha: cuándo y dónde será y quiénes participan Foto: Instagram

En primer lugar se medirán HDR y Wolf, dos reconocidos freestylers del underground argentino. Por otra parte, también se enfrentarán el marplatense Nahue MC y el chileno Ricto. La fecha la completan G Sony vs Big Soul, Klan vs Jaff y, por último, Markitos vs Arceniko.