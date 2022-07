Lit Killah sigue unido al freestyle, en esta ocasión como espectador. El cantante argentino compartió su emoción al ver Nacho vs Brillante, la batalla escrita de Liga Bazooka 2022.

El tercer enfrentamiento de la jornada 1 del regreso de Liga Bazooka, a cargo de Dtoke, tuvo como protagonistas a Nacho y Brillante. El freestyler de Morón que participa en la FMS Argentina se enfrentó al integrante de Mundialista Crew en un duelo de técnicas atrapante.

Por su parte, Lit Killah compartió la batalla a través de sus historias de Instagram y comentó: “Qué nivel los pibes wacho, Nacho y Brillante la mataron y bien ahí Dtoke por volver a activar esto”

Además, incitó a sus seguidores a que vean el video. “Vayan a ver esta batalla escrita ya”, dijo el autor de “Mawz”.

El regreso de la Liga Bazooka 2022

La Liga Bazooka fue una competencia de batallas escritas organizada por Dtoke y realizada durante los años 2014 y 2015. Finalmente, regresó este año con cuatro nuevos enfrentamientos.

Wolf vs Barba Roja, Larrix vs Kusa, Nacho vs Brillante y Markitos vs Chili Parker fueron los cruces de la primera jornada. Con un público selecto, solo invitados conocidos, las figuras legendarias de la escena se enfrentaron con las nuevas caras del circuito competitivo.

Las batallas ya están disponibles para ver a través del canal de YouTube de Dtoke.