Lit Killah contó en un stream de Twitch que tenía la intención de tocar en el Lollapalooza Argentina 2022 pero su manager no llegó a un acuerdo con la organización. Sin embargo, dejó la puerta abierta a la posibilidad de formar parte del line up en la próxima edición.

“Estuvo ido el Lollapalooza, yo no fui no porque no me hayan invitado sino porque no llegaron a un acuerdo con mi manager” confesó Lit Killah ante la pregunta en stream de Twitch.

“Obviamente yo tenía ganas de ir pero bueno, no hay que apurar las cosas, todo llega a su momento” agregó con serenidad. También sostuvo que “el año que viene seguro estamos ahí rompiendo.”

Además, anunció que próximamente se presentará en Mendoza, y que posiblemente hará una gira por Latinoamérica para presentar “Mawz” y también tiene planeado llevar su música a España.

Lit Killah habló sobre el tema filtrado con Paulo Londra: “Ese es malo, esperen al real”

Lit Killah habló sobre la canción que grabó con Paulo Londra y Kodigo que se filtró. También confesó que tiene otro tema con el músico cordobés que saldrá a la luz próximamente.

“Ese tema que se filtró, como todos saben que se filtró un tema mío con Paulo y con Kodigo, ese tema está re feo gente, es horrible ese tema” confesó Lit Killah en un stream de Twitch.

“Si se filtran temas tan viejos como ese que tiene como tres años es porque nunca iban a salir” agregó. “A mí no me gusta y a los pibes tampoco les gustó” sostuvo y pidió que no lo escuchen.

“O sea no es un mal tema pero podemos hacer cosas mejores” se corrigió y dijo: “Es más, hicimos cosas mejores que ese, así que esperen al real tema. Ese es malo, ese no se escucha, escuchen el piola cuando salga.”