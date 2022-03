Rusherking desmintió el rumor de que le da los regalos que recibía de sus fans a sus amigos. A través de su cuenta de Twitter el cantante de Santiago Del Estero aclaró lo sucedido.

Una seguidora en Twitter comparó los regalos que había recibido Rusherking con imágenes donde sus amigos aparecían usando los accesorios similares a los que le fueron obsequiados. El autor de “Loba” salió a desmentir el rumor y explicó la situación.

Rusherking salió desmentir un rumor sobre lo que hacía con los regalos de sus fans Foto: twitter

“Siempre me meten en quilombos jajaja, el gorrito no es el mismo, y la funda se la preste a un amigo un día que se compró su celu nuevo Y NO TENÍA, como inventan boludeces” escribió Rusher en la red social del pajarito azul.

Más tarde, el santiagueño continuó su descargo: “Como le gusta tirar odio a la gente, lo disfrutan parece” y, finalmente, decidió cerrar el tema con un mensaje para sus seguidores: “Gracias a los que están de verdad bancando, los quiero mucho.”

Rusherking rompió el silencio tras su separación de María Becerra

Rusherking hizo un directo en Instagram para hablar con sus fans y contó cómo se siente para así referirse por primera vez a su separación de María Becerra. El cantante aseguró que se siente mejor y recuperado tras las críticas recibidas.

Desde su estadía en Europa, Rusherking se conectó con su gente para agradecer el apoyo y contó que ya se siente mejor: “A pesar de todas las estupideces que se decían en todos lados, que yo nunca salí a aclarar ni a decir nada porque me parece una estupidez darle cabida a la gente boluda y de mierda”.

Es la primera vez que el artista habla luego de su polémica separación con María Becerra y, aunque no se refirió directamente a ella, confesó: “Estoy bien, estoy re contento la verdad, no les voy a mentir.”