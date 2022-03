Lit Killah habló sobre la canción que grabó con Paulo Londra y Kodigo que se filtró. También confesó que tiene otro tema con el músico cordobés que saldrá a la luz próximamente.

“Ese tema que se filtró, como todos saben que se filtró un tema mío con Paulo y con Kodigo, ese tema está re feo gente, es horrible ese tema” confesó Lit Killah en un stream de Twitch.

“Si se filtran temas tan viejos como ese que tiene como tres años es porque nunca iban a salir” agregó. “A mí no me gusta y a los pibes tampoco les gustó” sostuvo y pidió que no lo escuchen.

“O sea no es un mal tema pero podemos hacer cosas mejores” se corrigió y dijo: “Es más, hicimos cosas mejores que ese, así que esperen al real tema. Ese es malo, ese no se escucha, escuchen el piola cuando salga.”

El Chaqueño Palavecino habló con Lit Killah sobre su tema “La Trampa Es Ley”

Durante un stream de Twitch, Lit Killah compartió el audio que le envió El Chaqueño Palavecino en donde cuenta que le pareció la canción “La Trampa Es Ley” que incluye una nueva versión de su tema “La Ley Y La Trampa”.

“Le hablé al Chaqueño y al toque me respondió” contó Lit Killah en stream. “Yo quería saber qué opinaba” dijo refiriéndose al recibimiento de su nueva canción. Antes de lanzar “La Trampa Es Ley”, le habían informado del homenaje y, según Lit, “se copó con que le reversionemos el tema pero uno nunca sabe, capaz que no le gustó”.

Sin embargo, el cantante de “Mawz” mostró el audio que le envió El Chaqueño Palavecino. “Gracias por mandarme el mensaje” respondió el artista folklórico. “Qué gusto, me alegro que hayas elegido un tema mío” agregó. Además le pidió que le envíe un saludo a su hijo que es admirador de Lit Killah y gran fanático del género urbano.

Tras compartir el mensaje con su público, el autor de “Entre Nosotros” confesó que siguieron intercambiando mensajes de manera amistosa. “Ya estoy tranca” finalizó luego del visto bueno de su colega.