Este lunes fue un día de anuncios para Tiago PZK. El cantante argentino reveló la fecha de estreno de “Traductor”, su colaboración con Myke Towers y adelantó que “Techo de chapa” será la canción con la que abrirá sus shows.

El próximo jueves 14 de julio, Tiago PZK estrenará “Traductor”, una colaboración con Myke Towers, el legendario músico puertorriqueño. Además, a través de su cuenta de Instagram, el artista de Monte Grande compartió un adelanto del videoclip.

Por otra parte, Gotti A reveló detalles de su gira “Portales Tour”. Mediante sus historias aseguró que “Techo de chapa” será la canción con la que abrirá sus shows. “Quiero ver a todos saltando y cantándola” le pidió a sus seguidores y agregó: “Aprendansela porque en vivo va a ser una locura.”

Durante un momento de reflexión, el joven artista también confesó estar agradecido con Dios “por la vida que me dio” y prometió “no frenar y seguir trabajando para romper el mundo entero”.

Tiago PZK explicó el motivo de la separación de “Los de la Casa”

Tiago PZK estuvo presente en Crossover, el programa radial de Julio Leiva donde confesó haberse mudado y ya no vivir más junto a los integrantes de “Los de la Casa”: Lit Killah, Rusherking y FMK.

“Nos mudamos cuando estábamos en cuarentena, todos estábamos mucho más tranquilos no podíamos ni salir a la calle y creo que fue una época hermosa” empezó contando Tiago y prosiguió: “Yo creo que no voy a volver a vivir algo así en mi vida”.

Luego, el cantante argentino explicó que su crecimiento profesional y el aumento en la cantidad de trabajo, los fue distanciando: “Yo me fui primero. Soy el que más necesita compañía, hablar, si no me enrosco, soy un chabón muy enroscado” se rio antes de proseguir: “Yo siempre decía ‘me voy a ir’, y los pibes no me creían y yo me terminé yendo y creo que eso hizo que se desconectaran más todavía las cosas. A partir de eso yo creo que ya se dieron cuenta solos de ‘bueno listo esta etapa ya terminó’”.