Liga Bazooka: La competencia de batallas escritas confirmó nueva fecha y lugar

Se acerca la segunda jornada de la Liga Bazooka, la competencia de batallas escritas organizada por Dtoke. El evento de freestyle se realizará el próximo 30 de octubre a las 18hs en Groove de Palermo. Las entradas ya están a la venta.

Las batallas escritas de la segunda fecha de la Liga Bazooka son: Chili Parker vs Klan, Markitos vs Mecha, Brillante vs G Sony y Stuar vs Replik.

Esta liga de freestyle “difunde las formas y elementos de la era moderna de las batallas de rap, con acento argentino y la particularidad de llevar nombres destacados del freestyle a un territorio donde las posibilidades creativas se multiplican” explicaron desde la organización.

Los tickets para presenciar el evento en vivo se consiguen a través de Passline. Cada entrada general tiene un valor de $2.610 pesos.

EL REGRESO DE LA LIGA BAZOOKA 2022

La Liga Bazooka fue una competencia de batallas escritas organizada por Dtoke y realizada durante los años 2014 y 2015. Finalmente, regresó este año con cuatro nuevos enfrentamientos.

Wolf vs Barba Roja, Larrix vs Kusa, Nacho vs Brillante y Markitos vs Chili Parker fueron los cruces de la primera jornada. Con un público selecto, solo invitados conocidos, las figuras legendarias de la escena se enfrentaron con las nuevas caras del circuito competitivo.