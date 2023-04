La Liga Bazooka, el torneo de batallas escritas organizado por Dtoke, tendrá una edición especial entre competidores de Argentina y España. Las dos primeras fechas y la edición en formato draft contaron por la participación de reconocidas figuras del freestyle local. Esta vez, se suman MCs internacionales.

La nueva jornada de la Liga Bazooka se realizará el próximo 27 de abril en el Teatro Ópera (Av Corrientes 860, CABA) a partir de las 20hs. Las entradas se pueden adquirir a través de sistema Ticketek desde $5.600.

La irrupción de la Liga Bazooka llegó como un aire fresco al ambiente del freestyle, que desde hace tiempo está recargado de eventos, competencias y formatos similares. Para ello, Dtoke logró combinar viejas leyendas de las escritas con promesas del rap improvisado que probaron el formato por primera vez.

Liga Bazooka tendrá su primera edición internacional Argentina vs España: cuándo será y quiénes compiten Foto: Instagram

En esta oportunidad, la edición especial contará con 4 batallas de las cuales 3 serán internacionales. Por su parte el MC español Blon se medirá con Chilli Parker, en uno de los duelos más esperados de la fecha. También competirán SweetPain (España) vs Stuart (Argentina). Además del gran choque entre C Terrible (España) vs Brillante (Argentina) y la batalla nacional de Larrix vs Replik, ambos freestylers argentinos que se medirán por primera vez en un escenario.

¿Cómo funciona la Liga Bazooka?

Para cada jornada, los competidores saben con meses de anticipación cuál será su rival y, en base a eso, escriben y preparan tres rondas con versos para atacar a su oponente, con rounds relativamente similares a los del formato tradicional.