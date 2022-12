La Liga Bazooka anunció “El Draft”, la primera edición del semillero de la competencia de batallas escritas. Entre los 8 participantes habrá jóvenes freestylers y MCs reconocidos de la Argentina quienes se enfrentarán en formato escrito por primera vez.

La nueva edición de la Liga Bazooka tendrá 4 cruces. Las batallas escritas serán entre CTZ vs Jaff, dos de las nuevas caras del freestyle nacional, Big Soul vs Arceniko, Ritter vs Nahue MC y Barba Roja vs Katra.

Liga Bazooka confirmó una nueva fecha: cuándo, dónde y quiénes participan de “El Draft” Foto: Instagram

De esta manera, “El Draft” propone que figuras destacadas del freestyle argentino se enfrenten por primera vez en un nuevo territorio donde las posibilidades creativas se multiplican.

El evento organizado por Dtoke se realizará el domingo 5 de febrero de 2023 a las 19hs en El Teatrito de Buenos Aires, ubicado en Sarmiento 1753, CABA. Las entradas ya están disponibles a través de Passline a partir de $3.000.

EL REGRESO DE LA LIGA BAZOOKA

La Liga Bazooka fue una competencia de batallas escritas organizada por Dtoke y realizada durante los años 2014 y 2015. Finalmente, regresó este año con dos ediciones.

Wolf vs Barba Roja, Larrix vs Kusa, Nacho vs Brillante y Markitos vs Chili Parker fueron los cruces de la primera jornada. Con un público selecto, solo invitados conocidos, las figuras legendarias de la escena se enfrentaron con las nuevas caras del circuito competitivo.

Mientras que en la segunda fecha, con público presente, se enfrentaron Chili Parker vs Klan, Markitos vs Mecha, Brillante vs G Sony y Stuar vs Replik.