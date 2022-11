Duki mostró su fanatismo por la Liga Bazooka, la competencia de batallas escritas organizada por Dtoke

Como gran exponente del género, Duki continúa muy ligado a las batallas de rap. Esta vez, el intérprete de “Givenchy” utilizó sus redes sociales para promocionar y mostrar su fanatismo por la Liga Bazooka, una competencia de batallas escritas organizada por Dtoke que está dando que hablar.

Qué es la Liga Bazooka

La Liga Bazooka es una competencia de batallas escritas organizada por Dtoke y realizada durante los años 2014 y 2015. Este año regresó con nuevos enfrentamientos entre referentes de este formato y nuevas figuras consagradas de la escena del freestyle.

Liga Bazooka 2022 Foto: Instagram

En la primera edición, hubo cruces entre Wolf vs Barba Roja, Larrix vs Kusa, Nacho vs Brillante, Markitos vs Chili Parker. Para la segunda edición, realizada el pasado 30 de octubre en Groove con público presente, se enfrentaron Stuart vs Replik, Brillante vs G-Sony, Markitos vs Mecha y Chili Parker vs Klan.

El fanatismo de Duki por la Liga Bazooka

A través de su Instagram, el referente del trap argentino le recomendó a sus seguidores las batallas escritas y explicó su formato para quienes desconocen de este tipo de eventos.

“Hoy paso solamente a contarles algo. Este domingo fue la Liga Bazooka, que es una liga de batallas escritas que se dan acá en Argentina” expresó el músico frente a cámara y agregó: “Acabo de ver todas las batallas.”

“Para los que no saben, las batallas escritas es un formato parecido al de las batallas de freestyle pero en vez de freestyle son rounds escritos. Se dan 3 meses de diferencia para que cada rival estudie al oponente y se escriba sus barras, después van y se encuentran en directo” detalló más adelante.

También comentó que “hay que tener en cuenta la performance, el delivery, las barras, etc” y a continuación recomendó que vayan a ver los videos publicados en el canal de YouTube de Dtoke.