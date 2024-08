LatinGeisha, la cantante de Burzaco, presentó su segundo álbum: El año del dragón

Lara Jordán, más conocida por LatinGeisha, el álterego que creó para subirse al escenario y mostrar su faceta más artística. En esta oportunidad, lanzó su segundo álbum de estudio, El año del Dragón, y dialogó con Vía Urbano sobre sus comienzos y su actualidad en la música.

LatinGeisha, la artista emergente del Conurbano Foto: camilo leon romero del rio

LatinGeisha es una cantante y rapera argentina de 26 años, oriunda de Burzaco, que comenzó su carrera musical a los 11 años estudiando guitarra y canto, mientras en paralelo, empezó a escribir sus primeras canciones. “Ah, mira, canta lindo. Vamos a mandarla a algún lado”, comentó Lara a Vía Urbano, que decía su familia cuando era una niña.

Lo cierto es que se profesionalizó desde muy chica en la música y se recibió en una carrera de Jazz. A pesar de no tener influencia de su familia para dedicarse a la música, sus padres escuchaban mucha música. Por eso, LatinGeisha comentó: “Cuando era chica y me costaba despertarme, me ponían AC/DC al palo como para que me despierte. La música me entraba por los oídos a las 7 am como una patada en la puerta”.

LatinGeisha Foto: Prensa LatinGeisha

Entre las múltiples influencias musicales de Lara, contó para Vía Urbano que sus ganas de estudiar aumentaron cuando escuchó a Lauryn Hill en un MTV Unplugged. “Me marcó mucho por lo sonoro, la mezcla entre soul y rap, y que se acompañaba con la guitarra. Yo dije: ‘Me encantaría hacer eso’”. Y así, se sumergió en el rap, pero siempre acompañado de otros sonidos.

En su adolescencia, Lara comenzó a cantar en bares de Burzaco y luego, en 2018, comenzó una banda, “Plan Z” de soul, hip hop y rap, quienes actualmente son los músicos de LatinGeisha.

— ¿Por qué decidiste llamarte LatinGeisha?

— La decisión fue para no estar tan pegada a mi persona artística, si bien somos la misma persona, hay cosas que está bueno separar. No está bueno estar en todos los ambientes como si yo fuera una o la otra. Con mi familia soy solamente Lara. Yo sentí la necesidad de que sea un álterego, mi “Hannah Montana”.

Además, Lara comentó en Vía Urbano que LatinGeisha tiene que ver con los films de Miyasaki: “En esas películas se juegan con mostrar cosas hermosas y que a la vez son muy violentas. Ese intercambio y contraste me parece algo alucinante”. De todas maneras, recalcó que el nombre viene directamente de la canción de Illya Kuryaki y explicó: “Ellos fueron una influencia muy clara a nivel nacional para lo que es el hip hop”.

"Blindado" de LatinGeisha Foto: Prensa LatinGeisha

— ¿Qué es el shit posting, el recurso usado en el videoclip “Blindado”?

— El recurso es hacer algo bizarro, visualmente chocante, que no es bello y raro de ver. Es como el mundo meme. En “Blindado” fui con ese concepto, quería que se note que estemos usando pantalla verde, que se vea que está como feo. Sin embargo, se ve lindo. Es una búsqueda desde lo desagradable.

El año del Dragón, el segundo álbum de LatinGeisha

En 2022, LatinGeisha lanzó Ble$$Ed, su primer álbum de estudio, y el viernes 2 agosto de 2024, lanzó El año del Dragón, su segundo disco, y para Vía Urbano explicó: “Hay un lado A, el soul, y un lado B, el hip hop, y estos lados están muy contrastados”.

Además, resaltó que a diferencia del primer disco, en este se permitió a hablar y mostrar lo que quería, y a no juzgarse tanto: “En este álbum hablo de mi familia, de mi barrio. También hablo de cosas que no tienen que ver con mi realidad”.

LatinGeisha Foto: camilo leon romero del rio

— ¿Qué componentes extras sentís que tiene un artista que es del Conurbano Bonaerense?

— Para mí es el factor: calle. Los que vivimos en el Conurbano tenemos una idea certera de lo que es manejarse con todo tipo de seres humanos. Además, la tenemos que guerrear un montón por la posibilidad. Esa lucha también te deja muy bien parado al momento de resolver cuando las cosas se ponen difíciles, ya que lo difícil es el cotidiano, para mí.

Además, señaló que en el Conurbano los espacios en los que suelen tocar no tienen las mejores condiciones musicales. Por lo cual, explicó: “Si el día de mañana te ponen en un escenario que está buenísimo, no vas a estar dudando, vas a fluir”. Y en conclusión, Lara dijo: “El guerrear te da su plus para cuando hay que relajarse, y para cuando hay que estar pillo”.