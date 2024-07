Desde la plaza hasta el Buenos Aires Trap: Klan la rompe en el freestyle y las batallas escritas, y ahora va por la música

Competidor de batallas de freestyle, de escritas y artista, Klan se adapta a muchos formatos y en todos deja su huella. El MC estará en el Buenos Aires Trap codeándose con los mejores artistas urbanos de Argentina pero antes, se prepara para dar un show en vivo en Zona Sur, el lugar que lo vio crecer.

El presente de Klan

Desde que no había cámaras, hasta la máxima viralización del freestyle, y todavía en vigencia. El rapero supo adaptarse a las nuevas formas sin perder su esencia y se mantiene en los primeros planos de la escena de las batallas en Argentina.

Es uno de los pilares del movimiento en el país junto a otros grandes y busca seguir ampliando sus horizontes. El boom de las escritas lo atrapó y ya dio que hablar, batalla estelar contra Chili Parker en Liga Bazooka, y representación en España contra Compare Flow, entre otras participaciones del oriundo de Longchamps.

Su último tema, “Focus”, ya está disponible en las plataformas y el rapero habló de todas sus facetas con Vía País y dejó en claro lo que se viene en su próximo show musical que se realizará en El Padilla de Temperley.

El show que dará Klan en Temperley. Foto: Instagram: @klan

“El 9 de agosto voy a estar dando un show en Zona Sur. Es el primero, específicamente mío, de este año. Y bueno, en paralelo a eso, todos los que vaya metiendo van a ser como ensayos del formato que voy a hacer en el Buenos Aires Trap”, comentó el artista.

También, agregó lo que significa para el ser parte del festival de música urbana: “Es una oportunidad muy grande para mí, son mundos distintos con el de las escritas. En el de la música estamos llegando al lugar en el que nos merecemos estar hace un montón, y apunto a dejar un show inolvidable para ese lugar porque sé que es una ventana importante”.

El artista estára en el Buenos Aires Trap. Foto: Instagram: @klan

Klan supo hacer feats con YSY A y Duki, y en relación a lo que canta y a su marca en la música, señaló la búsqueda que tiene: “La línea soy yo, y el sello es la autenticidad de mis palabras. Nunca me gusto decir o hacer algo que no viva, entiendo los diferentes mercados de la música, pero lo mío siempre se va a basar en cosas verídicas que yo haya transitado. Ese es el hilo conductor sin importar el género con el que esté sonando”.

Qué lugar tienen las batallas de freestyle en este momento para Klan

La música, las batallas escritas, ser papá y la vida en sí mismo no es un impedimento para Klan que, a pesar de todo lo que está viviendo, sigue recordando de dónde surgió y quiere mantenerse presente en el ámbito.

Klan celebra la Red Bull Argentina 2021.

El campeón de Red Bull Batalla Argentina 2021, estuvo en la regional de Córdoba y perdió en primera ronda frente a Naista, pero eso no le impide seguir soñando con participar en la Final Nacional: “Si me dolió, pero ahí sentí el efecto de David contra Goliat, elegí a un favorito cordobés en primera y automáticamente me puse a todo el mundo en contra, había mucho vacío y se hizo muy difícil, pero no me termina de joder del todo. Si llega a haber una posibilidad de entrar a la Nacional de Red Bull Argentina, por algún cupo en plazas, lo voy a ir a buscar, sin duda alguna”.

El Halabalusa, la competencia pionera del freestyle en Argentina que se creó hace casi 15 años, y en donde Klan dio sus primeros pasos como competidor, será uno de los torneos de plazas que brinden un lugar para la Nacional de Red Bull. Así que es probable que El Búfalo esté en Claypole y lo comentó en la publicación del evento: “Halabalusa, anda preparando el trofeo del torneo de paso que ese día meto triplete”.

¿Cómo se prepara Klan para las batallas escritas?

En el último tiempo le tocó estar en la Liga Bazooka y en Champions Techniques con una semana de diferencia, pero en ambos eventos estuvo a la altura y no tuvo problemas para recordar sus rounds: “Yo corto el teléfono, me dicen contra quién voy, empiezo a escribir y probablemente en el lapso de dos semanas tenga escrito el esqueleto, y lo que hago en otras dos semanas es ponerme a perfeccionar”.

Estuvo presente en varias ediciones de Liga Bazooka. Foto: Instagram: @klan

A diferencia del freestyle, las batallas escritas requieren mucha más preparación, dedicación y anticipación. “Yo no soy una persona que se dedique solo a las escritas, tengo viajes por freestyle, tengo mi música, mis shows, mis dos hijos, la vida. Entonces preciso tener con mucha anticipación escrita las cosas para poder dedicar el segundo mes a la memorización y el tercer mes al delivery, la entrega y la puesta en escena”, aseguró Klan comprometido con sus proyectos.