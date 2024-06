Red Bull Batalla Argentina 2024: así se vivió la Regional Buenos Aires desde adentro

Este sábado 1 de junio se realizó la regional de Buenos Aires de Red Bull Batalla Argentina en Ciudad Cultural Konex, donde los freestylers preseleccionados se subieron al escenario a demostrar su talento con el objetivo de clasificar a la Final Nacional.

Esta vez, el público quedó sorprendido ya que Tiago PZK, pese a su éxito musical, se atrevió a volver a competir de manera profesional. Antes del evento, Vía País habló acerca de este regreso, tal como con otros conocidos freestylers.

Red Bull Batalla, el evento que causa un gran impacto en los freestylers

Minutos antes de que comience esta tan esperada celebración, Vía País tuvo la oportunidad de conversar con Tiago PZK, Ritter y MKS, quienes, con mucha ilusión, comentaron sobre sus máximos deseos para esta competición.

Tiago PZK en la regional de Red Bull Batalla. Foto: Red Bull Batalla

—¿Qué expectativas tienen con esta nueva competencia?

Tiago PZK: Son muy altas las expectativas, siento que, más allá de mi batalla que, seguramente, sea épica porque lo voy a dar todo, todos van a ser batallones. Hay un montón de nombres, va a ser un eventazo, tiene un gran nivel como una nacional, así que las expectativas están muy altas.

Ritter: Las más altas, esta es mi tercera regional y la más difícil, yo la veo como una Nacional, no sé si todos te dirán lo mismo, tengo unas expectativas muy altas. Espero que ustedes disfruten de un buen show.

MKS: Por suerte hoy no tengo ninguna expectativa, de hecho vine un poco mal de salud, estoy con una infección en el oído, así que nada, vinimos a hacer la épica, más que nada a disfrutar. Hace un año capaz ni estábamos en la lista, la gente ni contaba con que yo siga compitiendo, así que poder estar acá es un logro y hacerle saber a la gente que estamos vivos.

Los participantes y su compromiso con la reconocida competición

MKS y su desempeño en la regional de Red Bull Batalla en Buenos Aires. Foto: Red Bull Batalla

—¿Qué significa Red Bull Batalla para vos?

Tiago PZK: Un sueño que tuve desde muy chico. Siento que es algo que me conecta con eso, es el motor de arranque para un montón de gente que empezó escuchando justamente batallas de Red Bull y encaró su lado artístico y lo llevó para el lado que lo tuvo que llevar cada uno con su historia. Es el núcleo de un montón de cosas, de artistas, de raperos, de estilos y la motivación.

Ritter: La Red Bull es un evento que de chico conocemos todos, el evento que cuando eras pibito decías “no voy a estar nunca”, así que, el evento en el que todo pibe que hace freestyle quiere estar.

MKS: Hoy en día, los que son títulos así a nivel competencia no representan nada para mí porque no es mi búsqueda. De todas maneras, he visto a lo largo de estos años un crecimiento grande a la hora de la organización de Red Bull. Si bien de chiquito nosotros los necesitábamos mucho, yo creo que hoy en día no los necesitamos pero es un gran aporte para lo que es la competencia de freestyle. Está bueno que se pongan en el papel de valorar y de cuidar a los artistas porque al final son los que vienen y dan el show y ver ese crecimiento de parte de Red Bull, porque significa que están valorando lo que está sucediendo.

Con respecto a las competencias, Marcos Adrián Mansilla, mejor conocido como MKS, mencionó que le dan igual, que lo único que le importa es pasar un cálido momento con sus amigos, quienes viven junto a él agradables experiencias desde tiempos inmemorables, así como también observar a aquellos chicos que se presentan a este evento, con el objetivo principal de cumplir sus sueños.

Las principales cábalas de los freestylers antes de salir al escenario

Ritter en la nueva edición de la regional de Red Bull Batalla de Buenos Aires. Foto: Red Bull Batalla

—Antes de competir, ¿tenés alguna cábala?

Tiago PZK: Nunca tuve cábala en ese sentido. Siempre pienso en mi vieja, en mi familia, en mis abuelos y en Dios, siento que él es el que me tiene que iluminar y así será hoy o como se tenga que dar. Tengo mucha fe, eso es lo que para mí mueve todo y tengo fe de que hoy la vamos a romper.

Ritter: No, no tengo ninguna, solamente tuve cábala en el mundial con la remera de Argentina, después no, en el freestyle no existen cábalas. Yo creo que es cuestión de cómo te levantes, aunque sí he tenido cábalas en otras competencias como por ejemplo salir a algún lado, nada de dormirte tempranito y pensar en el día siguiente, pero en Red Bull no.

MKS: No tengo cábalas, entro en blanco y nervioso. Normalmente, tengo un poco de pánico escénico, me transpiran las manos y me da vergüenza, pero eso significa que lo disfruto, así que cuando algo me causa muchos nervios es porque todavía me resulta importante. Más allá de ganar el título o no, si se llega a dar, vamos a levantarlo con toda la gloria y agradecer a las personas presentes como si hubiéramos ganado el mundial, pero nada, acá estamos para disfrutar el proceso, seguir aprendiendo y creciendo.