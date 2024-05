¿Le robó a su amigo? Lit Killah reveló la terrible pelea que tuvo con Tiago PZK cuando vivían juntos

Mauro Román Monzón, más conocido como Lit Killah, es una cantante, compositor y streamer argentino de 24 años, que, como muchos de los artistas del género urbano, comenzó a incursionar en la música a través del freestyle y las batallas de rap. Finalmente, se lanzó como solista en 2017.

A casi 7 años de carrera, Lit Killah posee dos álbumes de estudio, Mawz y Snipe Z, y se prepara para lanzar un tercero. Mientras tanto, tiene más de 2.000 millones de visualizaciones en YouTube, y más de 10.6 millones de oyentes mensuales en su perfil de Spotify.

Lit Killah y sus millones de reproducciones en plataformas digitales Foto: Instagram

En esta oportunidad, Lit Killah viajó a España para brindar un show en Barcelona en la “La Liga FC Pro”, es decir, la competición oficial española de EA SPORTS. Teniendo en cuenta la relación del cantante con los videojuegos. Luego de su presentación, Lit realizó una entrevista con “Germen”, el programa de Play Z.

Lit Killah cantó en Barcelona Foto: Instagram

Allí, Lit Killah habló sobre su experiencia de vivir con Tiago PZK, FMK y Rusherking, parte de los chicos de “Los del Espacio” durante un año. Aunque son todos de la misma generación, Tiago es el más chico del grupo y tiene tan solo 22 años.

La amistad de Lit Killah y Tiago PZK Foto: Instagram

El accidente de Tiago PZK con la moto de Lit Killah

“A mí me habían regalado una moto y Tiago era como el que más mal se portaba. A mí esa moto me la había dado una marca, y yo no la quería. Entonces dije: ‘Se la devuelvo y que me den plata’. Cuando me mandaron la moto, Tiago me preguntó si la podía usar y yo le dijo: ‘No porque tiene que estar nuevo, ya que la tengo que devolver y me tienen que dar plata”, explicó Lit Killah.

Resulta que Tiago PZK no le hizo caso a Lit porque él solo quería dar una vuelta con la moto y casi termina mal. “Me voy al estudio y cuando vuelvo a mi casa veo la moto chocada. Lo miro a Tiago y estaba como un perro”, explicó Lit Killah y sin preguntarse le dijo a Tiago: “Hijo de pu**, fuiste vos”. Finalmente, Tiago le contó el accidente: “Se llevó la moto para dar una vuelta, un fan lo saludó, Tiago le devolvió el saludo y se chocó contra un poste de luz”.

Finalmente, Lit Killah contó que le pidió a Tiago PZK que se la pague ya que para él es importante que la gente se haga cargo de sus errores.