Lit Killah reveló dos grandes errores que tuvo en sus canciones más exitosas

Lit Killah es un cantante y compositor argentino de 24 años, oriundo de González Catán, que comenzó su carrera artística a través de batallas de freestyle, como muchos de los cantantes del momento. En 2017 se lanzó como solista y publicó su primera canción, desde entonces, no dejo de triunfar en el género urbano.

Actualmente, Lit Killah tiene más de 6.2 millones de suscriptores en YouTube y más de 2.000 millones de visualizaciones en todos sus videos. Además, tiene más de 10.5 millones de oyentes mensuales en su canal de Spotify.

El éxito digital de Lit Killah Foto: Instagram

En esta oportunidad, en una entrevista con Urbana Play, Lit Killah reveló detalles de sus inicios como cantante y explicó: “Yo no soy un artista que de chico dijo: ‘mi sueño es ser artista’. Ni en ped*, a los 15 años mi sueño era ser skater profesional y nunca tuve nada que ver con la música. Hasta que a los 16 vi un video de frestyle y dije: ‘che, esto me gusta’, y a los seis meses empecé y me hice conocido”.

Lit Killah nunca soñó con ser artista

Dentro de este contexto, explicó: “Al no saber nada de música, yo escribía lo que me salía”, y comenzó a hablar de dos complicaciones que tuvo con dos de sus más grandes hits. En primer lugar, se refirió a “Flexin’”, una canción producida por Bizarrap en 2020 y con más de 189 millones de reproducciones en YouTube.

El error de Lit Killah en Flexin’ y en Entre Nosostros

Lit Killah explicó: “Me pasó con Flexin’, ni siquiera me enroscaba, era como: ‘apaga el celular si no quiere que te llame’. Cuando salió la canción, la escuché y dije: ‘che, queda re tóxica esa letra’”. Explicó por qué lanzó la canción: “Esto rima con esto y tiene sentido”, pensaba él.

El error que tuvo Lit Killah en "Flexin'", una canción con Bizarrap.

Y luego, Lit Killah se refirió a “Entre Nosotros”, un featuring con Tiago PZK de 2021, que tiene más de 396 millones de reproducciones en YouTube. El cantante explicó: “Lo mismo me pasó con ‘Entre Nosotros’ que se volvió muy viral, es muy gracioso porque el tema tiene millones de reproducciones y hay una parte en la que digo: ‘me cansé de escribir tu nombre en la hoja de un papel’”.

Lit Killah comentó que nadie se percató hasta que un usuario lo comentó en YouTube, y señaló: “Nadie se dio cuenta, estábamos con Tiago y Big One y todos me decían que la rompí en mi verso”.