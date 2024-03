Lit Killah lanzó “Mi Clan”, una colaboración junto a Riot Games y sorprendió a todos los fanáticos del LoL

Riot Games suele sorprender a todos los gamers con fabulosas colaboraciones internacionales para musicalizar el videojuego League of Legends (LoL), con canciones como “Enemy” de Imagine Dragons y “GODS” de New Jeans, pero, esta vez, la empresa hizo historia con un artista latinoamericano: Lit Killah.

Asimismo, la desarrolladora y editora de videojuegos emocionó a todos los fanáticos realizando una exitosa colaboración con el cantante y compositor Lit Killah junto al asombroso lanzamiento de “Mi Clan”, una increíble pieza musical que cautivó a todos los jugadores.

Lit Killah lanzó “Mi Clan”, una colaboración junto a Riot Games Foto: Twitter

Lit Killah y su experiencia al participar en el mundo de Riot Games

Mauro Román Monzón, conocido como Lit Killah, en diálogo con Vía Urbano, mencionó cómo fue convocado para dicha propuesta: “Fue muy orgánico todo, me invitaron a la LLA, el torneo de LoL que se hizo en México, me dijeron de cantar y fuimos construyendo la relación. Luego, me invitaron a conocer las oficinas y dijimos ‘vamos a hacer algo más’. Hicimos la canción, hace bastante está guardada, y por fin va a ver la luz”.

A la hora de jugar, el artista comentó que no suele escuchar música: “Me quiero desconectar, hago música en mi trabajo, entonces, cuando juego, me pongo a viciar un rato con los pibes”.

Además, Lit, quien ha jugado durante mucho tiempo al videojuego GTA, habló sobre su brillante faceta como streamer: “Lo de streamer siempre fue hobby, estábamos todos al pedo en la pandemia, había tiempo libre y lo hacíamos. Por suerte, a la gente le gustó y le fue bien, pero ahora no tengo mucho tiempo. Cuando la oportunidad esté, voy a prender de nuevo”.

Finalmente, haciendo relevancia a los videojuegos, Mauro expresó cómo se define como jugador en línea: “No soy un mega jugador, pero soy de esos que, si juego al Valorant, me elijo a un PJ y me veo en TikTok los lineups para jugar mejor y le meto. No carreo... tanto”.

“Mi Clan”, la canción escrita por Esteban Alberto Leiva y Lit Killah, y ya se puede escuchar en plataformas digitales como YouTube, Spotify y Apple Music.