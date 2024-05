Quién es Oney1, el rapero y productor emergente de Castelar que sueña con realizar un Estadio Obras

Jorge Emilio Torzullo, más conocido como Oney1, es un rapero, compositor, productor musical y beatmaker de 22 años, oriundo de Castelar, un barrio del partido de Morón en el Conurbano Bonaerense, y uno de los tantos jovenes que posee pasión por la música y con sus propios medios, lucha día a día para ganarse un lugar en la escena musical.

El nombre artístico surgió cuando grafiteaba con amigos que eran parte de la “Fame Crew”, un grupo de rap fundado en 2016, comentó con Vía Urbano. Dentro de este contexto, Oney1 contó: “Mis inicios musicales se dieron alrededor de los 14 años. Arrancó en la época del freestyle y del Quinto Escalón, me gustaban muchos las batallas. Ahí fue cuando me comenzó a apasionar esto del rap”.

Inspirado por el Quinto Escalón y el crecimiento de las batallas de rap en todo el país, Oney1 comenzó a competir en diferentes plazas de Zona Oeste del Conurbano Bonaerense. En paralelo, el rapero explicó que la pasión por el rap también surgió gracias a un compañero del colegio que le presentó a Bardero$.

Oney1, el artista emergente oriundo de Castelar. Foto: Prensa Oney1

Entre sus canciones más populares se encuentran “Noviembre”, “Días y noches”, y “Los vagos con los vagos” con miles de reproducciones. Además, ya posee un álbum de estudio, DCPC (De la calle para la calle), y también tuvo una colaboración estelar en “Ritmo”, la canción de Soui Uno junto a Neo Pistea.

“Estuvo buenísimo. Me habló Soui para estar, yo solo le dije que si y después me contó que se sumaba Neo. Así que la re subió. Para mi una locura porque representa a Zona Oeste”, señaló para Vía Urbano.

Así vivió Oney1 la colaboración con Soui Uno y Neo Pistea en "Ritmo" Foto: Instagram

En esta oportunidad, Oney1 presentó con Vía Urbano uno de sus últimos sencillos, “Con qué fin?”, una canción hecha con un beat en su propia casa, donde relata la experiencia de dar un paso más en la música a base de confianza y disciplina, dejando de lado a esas personas y situaciones que ya no le suman. Además, el videoclip de la misma está producido por él.

Dentro de este contexto, explicó no solo su pasión por la música sino por aprender, ser autogestivo y mantenerse informado sobre las últimas novedades. Por eso, aprendió a realizar beats y videos a través de YouTube, y como consecuencia, producir sus temas de principio a fin, señaló para Vía Urbano.

"Con qué fin?", uno de los últimos sencillos de Oney1 Foto: Prensa Oney1

- Teniendo en cuenta tu pasión por la producción: ¿Tus aspiraciones musicales están allí?

- Ahora mis aspiraciones están en mi yo rapero, pero ambas tienen la misma importancia. Me gustaría que el nombre sea el mismo. Es decir, rapeando sobre mis ritmos. La mayoría de temas que saco son en base a mis pistas, así que siento que me gustaría que se me respete como rapero y como productor.

Continuando con la producción, Oney1 explicó que le gustaría producir beats para otros artistas, pero que vayan en concordancia con sus ideas y sus gustos musicales.

Las aspiraciones musical de Oney1 Foto: Instagram

- ¿Cómo es ser un artista emergente y underground del conurbano?

- Otras personas lo ven duro, en especial mi familia que ven que salgo a la mañana y vuelvo de madrugada, pero yo lo veo como parte del proceso. No es que digo: ‘oh, qué cansado que llego’. Porque realmente me gusta lo que hago. Lo disfruto, es mandarle duro, tiempo y dedicación, y mucho trabajo.

Oney1 comentó que viaja diariamente desde Castelar a Capital para trabajar en su música, pero gracias a que su equipo de trabajo, la productora 490, viven cercano a su zona, suelen viajar juntos. En consecuencia, contó en qué gasta la gran cantidad de dinero que gana en la música: “En empresas de transporte privados para ir y volver todos los días de mi casa a Capital. Siempre invertiendo en la música para seguir creciendo”.

Oney1 es oriundo de Castelar, la Zona Oeste del Conurbano Bonaerense. Foto: Instagram

Para artistas que se encuentran en la misma situación o que todavía no se animaron a trabajar en su música, Oney1 aconsejó: “Lo primero que tenes que hacer es arrancar. Nosotros empezamos de cero”, y explicó que a pesar de tener micrófonos que no funcionaban perfectamente o celulares prestados para filmar un video, lo hacían igual, y finalizó: “Haciendo todos los días aprendes”.

- ¿Que te gustaría transmitir con tu música, que objetivo tenes con los sonidos y las letras?

- Mi objetivo es morir leyenda. Nosotros vinimos a cambiar la música de Argentina y a llevar el rap a lo más alto.

Acompañado con sus deseos musicales, Oney1 habló sobre su deseo más cercano en cuanto a shows: “La primer meta para que yo vea que dimos un paso más es meter un Estadio Obras”. Teniendo en cuenta que señaló que lo mejor de ser artista es lo que se vive arriba del escenario y compartir con la gente, un suceso que vivió en el Lollapalooza 2024.

- ¿Qué se viene dentro de la música?

- Se viene un EP con cuatro canciones en mayo, y dos colaboraciones, un chileno y un argentino. Además, se viene un disco a fin de año, estamos laburando a pleno para dar una primera expresión.