Cuatro datos claves para entender la historia de El Niño y la Garza, la nueva película de Hayao Miyasaki.

En sus primeros días de estreno en Argentina, “El niño y la garza” atrajo a miles de espectadores, consolidándose como otro triunfo para Hayao Miyazaki y Studio Ghibli, a pesar de los desafíos que enfrenta la industria cinematográfica. La devoción de los fanáticos sigue firme, respaldada por el distintivo sello artístico del maestro Miyazaki que imprime en cada una de sus producciones.

Aunque El niño y la garza se presenta como una película algo psicodélica, cargada de metáforas y un tanto confusa para quienes no son tan seguidores de este famoso estudio, no se queda atrás de otros clásicos de Miyazaki como “Mi vecino Totoro”, “El viaje de Chihiro”, entre otras. La película se destaca como el proyecto más personal del maestro, con influencias directas de su propia vida y experiencias, razón por la que no ha pasado desapercibida.

De qué trata El Niño y La Garza, la película de Miyazaki

Antes de continuar leyendo es importante destacar que podría haber spoilers para quienes no han visto todavía la película.

La historia sigue a Mahito, un niño de doce años que, tras perder a su madre durante los bombardeos en la Segunda Guerra Mundial, es guiado por una misteriosa garza hacia un mundo donde los vivos y los muertos coexisten. La trama se inspira en el libro favorito de la infancia de Miyazaki, “¿Cómo vives?” de Genzaburō Yoshino, así como en sus propias vivencias y amistades. En el camino, Mahito no solo aprende a querer a su madrastra sino que logra reencontrarse con una versión joven de su madre y darle un cierre a su fallecimiento.

Los paralelos de la vida de Miyasaki y El Niño y La Garza

En este proyecto, Miyazaki se retrata a sí mismo como el niño. Por lo que se ha planteado en varios portales, la garza es representativa de su relación con el ejecutivo de Ghibli, Toshio Suzuki, mientras que el fallecido cofundador del estudio, Isao Takahata, encarna al tío abuelo del protagonista.

Hayao Miyasaki es reconocido a nivel mundial por sus películas.

Sin embargo, las metáforas van mucho más allá. Miyasaki suele tener temas recurrentes en sus películas, tal como lo son los aviones y la ausencia o enfermedad de las madres de los protagonistas. Ambos detalles tienen que ver con su vida personal.

Su padre fue un ingeniero aeronáutico y dirigió la empresa familiar Miyazaki Airplane durante la Segunda Guerra Mundial. Razón por la que el tema de los aviones y la guerra está muy presente en muchas de sus historias. Además, Miyasaki tuvo que afrontar la dura enfermedad de su madre, Yoshiko, quien enfermó de tuberculosis espinal y permaneció en cama de 1947 a 1955, y finalmente murió en julio de 1980.

Ambos temas representan parte de la vida de Mahito en la película. Miyazaki también ha dicho que su familia era adinerada y podía vivir con comodidades durante la guerra debido al trabajo de su padre, algo que también se nota en la película y en la familia de Mahito.

El éxito detrás de la nueva película del estudio Ghibli

El proceso de producción de El niño y la garza fue extenso, abarcando desde 2016 hasta su estreno en 2023. A pesar de problemas de visión y un ritmo de trabajo más pausado, Miyazaki supervisó meticulosamente la película, reuniendo a los mejores dibujantes para crear una obra destinada a perdurar en la memoria de su nieto.

El niño y la garza: una historia que refleja parte de la infancia del creador del Studio Ghibli. Foto: Studio Ghibli

La producción se vio marcada por un momento trágico: el fallecimiento de Takahata. Este suceso llevó a Miyazaki a reevaluar la historia, centrando la trama en la relación entre Mahito y la garza, mientras reducía el papel del tío abuelo, ya que dibujar su personaje le resultaba abrumador debido al peso del recuerdo.

La película, más allá de su éxito en taquilla, se erige como una obra cargada de significado personal para Miyazaki, una exploración de la vida, la pérdida y la perseverancia. Además, ganó un premio Golden Globes y se cree que puede hacer historia en los premios Oscar 2024, tal como lo hizo también “El Viaje de Chihiro” en el 2003.