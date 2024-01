Lanzamientos, romances y polémicas: las principales búsquedas en Google sobre La Joaqui

Joaquinha Lerena De La Riva, más conocida como La Joaqui, se convirtió en los últimos meses en una de las cantantes argentinas más aclamadas y una de las referentes del movimiento RKT. Su creciente popularidad se reflejó en Google, donde se convirtió en tendencia en más de una ocasión durante el año 2023.

El buscador permite comprobar cuáles fueron las principales consultas que realizaron los argentinos en el buscador sobre la joven artista. El interés sobre la joven no se mantuvo estable, sino que tuvo picos en reiteradas ocasiones por los lanzamientos de nuevas canciones, por su participación como jurado en Got Talent (Telefé) y por diversos romances que se le atribuyeron, entre otras polémicas.

Asimismo, la herramienta Google Trends (Google Tendencias), divide el interés de búsqueda como “principales”, es decir, las consultas de búsqueda más populares en líneas generales, o como “en aumento”, siendo estas últimas las consultas con el mayor aumento de frecuencia de búsqueda desde el último periodo. ¿Cuáles fueron las consultas en 2023 y cómo se distribuyó el interés de búsqueda sobre La Joaqui durante el año?

Durante el 2023 se pueden identificar varios incrementos en el interés de búsqueda. Foto: (Foto: Captura Google Trends)

LAS CONSULTAS PRINCIPALES EN GOOGLE SOBRE LA JOAQUI EN 2023

Letras de La Joaqui

Las consultas referidas a las letras de la artista son las más frecuentes, aunque varía dependiendo la canción.

¿Cuál es la edad de La Joaqui?

Joaquinha Lerena De La Riva, conocida artísticamente como La Joaqui, nació en Mar del Plata el 24 de octubre de 1994, es decir, tiene 29 años de edad.

Tini y La Joaqui

En enero de este año, Tini Stoessel y La Joaqui colaboraron en la canción “Muñecas”, un single que logró escalar a los primeros puestos de las plataformas de música.

Tini Stoessel junto a La Joaqui para el video de "Muñecas". Foto: Instagram

¿La Joaqui tiene hijas?

La compositora tiene dos hijas pequeñas, Shaina, de 7 años, y Eva, de 4. La joven fue mamá por primera vez a los 21 años y contó su experiencia en una emisión de PH (Telefe): “Cuando yo quedé embarazada de mi primera nena, le cuento al padre y él me dijo que no tenía ningún interés, que quería seguir con su vida de drogas y descontrol. Bueno, me fui por un lado, y él por el otro”.

Luego, explicó que había sufrido malos tratos y violencia por parte del padre de su segunda hija. “Agarré una beba acá, la otra beba acá y me fui”, resumió la cantante, en su diálogo con Andy Kusnetzoff.

La cantautora y rapera ganó popularidad tras su papel de “Mechi” en El Marginal, tema que aún generó continuas búsquedas en Google en 2023.

Son muchas las búsquedas que contienen la palabra “antes” y que redirigen a diferentes artículos con imágenes de cuando la artista era más joven.

LAS CONSULTAS “EN AUMENTO” EN GOOGLE SOBRE LA JOAQUI EN 2023

Las principales diez consultas "en aumento" sobre la cantante en 2023. Foto: (Foto: Captura Google Trends)

El tema “Amanecemos” fue lanzado en marzo con la colaboración de Alan Gómez y se volvió muy popular.

Este año, la artista se ganó el corazón de muchos televidentes al participar como jurado en el programa Got Talent.

La Joaqui debutó este año como jurado de Got Talent. Foto: Agustin Zamora

A mitad de año, se rumoreó que estaba saliendo con el jugador de La Scaloneta, Thiago Almada. Sin embargo, ella negó cualquier tipo de romance: “Este año me inventaron un montón de novios y es el año en el que no tuve ningún novio”. Además, añadió: “Soy muy varonera, tengo muchos amigos varones y eso a veces se confunde porque estamos tan acostumbrados a sexualizar el vínculo entre la mujer y el hombre…”.

La Joaqui - Cachorro

En mayo de 2023, la joven lanzó “Cachorro”, una cumbia romántica que saca su lado más sensible.

La Joaqui Glock

Asimismo, en abril Cazzu y La Joaqui estrenaron “Glock”, una canción que habla sobre la fuerza de las mujeres.

¿La Joaqui se retira?

Una noticia sorpredió al mundo de la música urbana a mediados de año, cuando la cantante anunció que se tomaría un tiempo lejos de los escenarios. “Espero que todos estén bien. Hoy quiero compartirles una noticia personal. Debido a motivos de estrés traumático, he decidido tomarme un tiempo para cuidar mi salud y mi bienestar. Por esta razón, lamentablemente, no podré realizar más shows hasta nuevo aviso”, escribió en una única historia de Instagram. Finalmente, en octubre volvió a cantar en vivo y anunció la salida de un nuevo disco.

INCREMENTO DE BÚSQUEDAS

Durante el año, pueden identificarse varios momentos donde se dispararon las búsquedas. Por ejemplo, en abril la mayor cantidad de búsquedas se concentró en el “Accidente de La Joaqui”, tal como escribían los usuarios en Google tras conocerse que la joven había chocado con su camioneta contra un automóvil en el que viajaba un policía con su familia en Quilmes. Luego, se pueden identificar dos periodos con incremento de búsqueda: en agosto y en octubre.

AUMENTO DE INTERÉS EN AGOSTO 2023

¿Quién es la cantante La Joaqui?

Esta pregunta se repitió en numerosas ocasiones a fines de agosto, coincidiendo con el estreno del programa Got Talent (Telefé) donde debutó como jurado.

La Joaqui y Mario Casas

Durante una entrevista, la joven reveló que tuvo una cita con su crush de la adolescencia. Aunque no dio nombres, sus dichos se hicieron virales y muchos usuarios de internet no tardaron en compartir sus teorías, que en general señalaron que se trata del protagonista de la famosa película romántica “Tres metros sobre el cielo”, Mario Casas.

¿Con quién está La Joaqui?

Durante este año, primero circularon rumores que indicaban que la cantante salía con Thiago Almada y, más tarde, con Mario Casas. Sin embargo, ella no confirmó que estaba en una relación hasta octubre.

La Joaqui se convirtió en una de las referentes del RKT (Instagram).

AUMENTO DE BÚSQUEDAS SOBRE LA JOAQUI EN OCTUBRE

La Joaqui y James Rodriguez

Luego de ser vinculada con varios famosos, finalmente en octubre la cantante afirmó que estaba saliendo con “el amor de su vida”: aunque se negó a dar nombres, todo indicaría que es el futbolista colombiano James Rodríguez.

“A mí me encanta el fútbol desde chica y cuando yo tenía 15 años mi hermano tenía un póster de un futbolista que yo decía: ‘Ay, este tipo es el puto amor de mi vida’”, contó la intérprete en “PH: Podemos Hablar” (Telefé).

Ante la insistencia del conductor y los presentes, aclaró: “No es nadie de la Argentina. Me han involucrado con muchos, pero ninguno es. Es de afuera, no es argentino. Si digo su origen, dan los números para mi adolescencia”.

La Joaqui contó que sale con un futbolista; ¿Es James Rodríguez? (Collage web)

¿Cuál es la camioneta de la Joaqui?

El vehículo de La Joaqui cuyas imágenes se volvieron virales en las redes sociales es un Range Rover de la línea Evoque Convertible. Según los sitios especializados en automóviles, su valor puede oscilar entre 82.900 dólares y los 139.000 dólares.

¿Qué se hizo La Joaqui?

Así como la consulta “La Joaqui antes” se repitió con frecuencia, también hicieron consultas en Google con la intención de conocer si se realizó alguna cirugía. A fines de octubre, la joven realizó un fuerte descargo respecto a este tema.

“Lo que más me afectó de todo esto, no solo que agreguen sucesos a mi vida que no han acontecido, sino que también les haya afectado tan poco lo que ha pasado con Silvina Luna, que es gravísimo. Seguimos mofándonos de las mujeres que se hacen intervenciones quirúrgicas”, expresó.