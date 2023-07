La terrible agresión a un fan de Peso Pluma que se subió al escenario y la insólita reacción del cantante

Peso Pluma es uno de las nuevas figuras de la música urbana y mexicana. En muy poco tiempo ha logrado posicionarse como uno de los cantantes más escuchados en todas las plataformas musicales. El joven de 23 años promete hacer historia en la escena musical y ya tiene varios éxitos, entre ellos “Ella Baila Sola”, la increíble BZRP Music Sessions #55 en colaboración con el productor estrella Bizarrap y también el tema que comparte con la artista rosarina Nicki Nicole, “Por Las Noches”.

Por todos estos éxitos y la popularidad que ganó en tan poco tiempo Peso Pluma tiene una fama arrolladora. Esto hace que su trabajo se vuelva mucho más profesional y su equipo de trabajo cuente, entre otras cosas, con gente de seguridad que cuide del bienestar del cantante mexicano en todas las partes donde brinda sus presentaciones.

Quién es Peso Pluma, el cantante mexicano del hit viral “Ella baila sola” que es furor en TikTok Foto: The Tonight Show starring Jimmy Fallon

Hace poco se viralizó un video donde un fanático del cantante, transgredió las reglas de seguridad del lugar y se lanzó de lleno a abrazar a su ídolo, Peso Pluma. Ante la sorpresiva aparición de esta persona que era ajena al equipo del cantante, la seguridad no dudó en intervenir en el hecho. Uno de los hombres que tiene a cargo el cuidado del artista, se lanzó al fan con un empujón que hizo que se cayera y sé de un fuerte golpe contra los equipos de sonido.

La situación también tomó por sorpresa al cantante mexicano, que se encontraba en pleno show y no se dio cuenta de lo que sucedía detrás de él.

Cuando se percató de todo lo que estaba pasando y vio a su fanático tirado en el piso, no dudo en tenderle una mano para que se reincorpore y se abrazaron. Se puede observar también que cruzan algunas palabras y rápidamente la seguridad sacó del escenario a este hombre que pese al golpe que se dio, pudo tener cerca a su ídolo.

Las repercusiones del hecho en el concierto de Peso Pluma

El video se viralizó rápidamente y hay muchas tomas, desde diferentes ángulos. En todos los videos que están circulando, los usuarios no dudaron en dar su opinión al respecto. La mayoría de los mensajes son a favor de la actitud Peso Pluma por el gesto que tuvo para con su fan.

“Me encanta la humildad de ell😍”, “Se le fue la mano al de seguridad... Lindo gesto de peso pluma”, “La verdad no me esperaba ese gran gesto de peso pluma, me ha dejado sorprendida hombre desde hoy te veo diferente”, fueron algunos de los tantos comentarios que tuvieron los videos que circularon con la intervención de la seguridad ante la presencia de un fan en el escenario.