Usó la Inteligencia Artificial, creó una BZRP Music Session con Leo Mattioli y las redes estallaron

Bizarrap es el productor con quien todos quieren trabajar. Gonzalo Julián Conde el músico que lo que toca lo convierte en éxito. Con tan solo 24 años ya ha logrado construir un imperio. Sus Music Session con Quevedo y Shakira se transformaron en verdaderos hits mundiales. Recientemente, viene de lanzar una nueva colaboración, esta vez con Peso Pluma.

Llegar a una sesión con Bizarrap no es tarea fácil, más allá de contar con el talento, también hay que tener el reconocimiento del público, una carrera que vaya en ascenso y causar sensación en redes. Es ahí cuando la varita mágica de Biza te elige.

Bizarrap es considerado uno de los 10 líderes de la próxima generación Foto: Instagram/bizarrap

Cada vez que sale una sesión nueva del productor estrella, todos los fans recurren a las redes para pedirle que la próxima colaboración sea con su artista favorito. Y la espera se hace eterna cuando se suben adelantos de una nueva sesión, pero no se devela con quien hará el próximo tema que rompa todo.

Sin embargo, algunos de sus fans encontraron la manera de tener nuevas BZRP Music Sessions con artistas impensados. Fue el caso de Pinkybro, un usuario de TikTok, quien subió a su plataforma una versión del tema que hizo recientemente Bizarrap con Peso Pluma, pero con la voz de un mítico cantante de cumbia.

Gracias a la inteligencia artificial, se logró que la BZRP Music Sessions #55 sea entonada por el mismísimo Leo Mattioli, uno de los máximos exponentes de la cumbia romántica que falleció el 7 de agosto de 2011 en Necochea.

La inteligencia artificial hace realidad canciones y colaboraciones inesperadas

La inteligencia artificial está causando furor entre los usuarios de internet. Hoy cualquiera puede descargarse una app y pedirle que realice tanto una imagen dándole ciertas indicaciones o bien una canción con la voz de quien desee.

Es por esto que podemos escuchar un tema de María Becerra pero interpretado con la voz de Emilia Mernes. O que cualquier sesión de Bizarrap sea interpretada por el artista que más nos guste.

Hay varios artistas que sienten que esta aplicación no es apropiada, ya que puede prestar a confusión y generar escenarios que no son reales o que sus fans crean en algo que verdaderamente no sucedió.

Uno de los hechos más recientes que causo mucha polémica, fue una foto de la mismísima Rosalía que había sido modificada con inteligencia artificial por el cantante JC Reyes quien compartió una historia con la foto de Rosalía, pero modificada, donde se la veía desnuda.

El fuerte descargo de Rosalía tras el escándalo por sus “fotos filtradas” en las redes Foto: Twitter

Ella salió a aclarar que la foto que subió su colega era falsa y publico en Twitter: “Ir a buscar clout faltando el respeto y sexualizando a alguien es un tipo de violencia y da asco”.