La particular manía de Callejero Fino de usar la ropa con las etiquetas puestas

Este sábado Callejero Fino fue uno de los invitados a “PH, Podemos Hablar” en medio de las historias de todas las figuras, se destacó por su especial manía de usar su ropa con las etiquetas de los locales puestas.

El inesperado detalle fue notado por Matía Alé fuera del aire y cuando llegó la hora de la aparición en cámara, se lo hizo notar: “¿Tiene etiqueta también?”, le preguntó y el resto de las personalidades se sorprendieron al no saber a qué se refería. Entonces fue interpelado por Andy Kusnetzoff.

“Mission 10”: El hit de Callejero Fino y Alan Gomez que no para de acumular visitas en YouTube Foto: instagram

“Pará. Tenés etiqueta en la gorra, etiqueta en las zapatillas, en los guantes, ¿por qué tenes etiquetas en todos lados?”, quiso saber el conductor. En ese momento el trapero respondió inocente: “Porque me gusta”. Y en ese sentido explicó que es una costumbre que tiene “desde chico”.

El intérprete de “Tu turrito” contó: “Es algo que hago desde chico y una vez que empecé no pude parar nunca”. Luego el presentador quiso indagar un poco más y le preguntó si era para después poder revender la ropa, pero Callejero Fino lo descartó: “La mayoría de ropa en mi casa tiene etiqueta”.

Además también descartó que al salir de los locales no suena la alarma, porque lo que hace saltar la sirena de seguridad es un aparato especial y no la etiqueta con la marca de la prenda.

Después, divertido, otro de los invitados disparó: “Entonces la ropa no se lava...”. Pero rápido, Callejero contó su método para poder meter la ropa en el lavarropas sin estropear la etiqueta: “Sí se lava. Las metés en una ziploc, la cerrás, lavás, la sacás...”.

Callejero Primo recordó su duro paso por la carcel

El músico Simón Nattanael Alvarenga de 27 años, más conocido como Callejero Fino, contó en su paso por el ciclo de Telefe su experiencia al haber estado preso. El artista dio un paso al frente cuando Andy invitó a los invitados que “hayan tenido problemas con la ley”.

Callejero Fino habló sobre el origen del RKT. Foto: Web

Entonces recordó: “Estuve preso. Lo cuento porque no es algo que me enorgullezca, pero es algo que sí me pasó. Estoy parado acá porque estuve preso por robo hace 7 años. Estuve en el penal durante 5 meses, luego estuve con la tobillera y ahora estoy libre”.

Pero aclaró que tiene que pedir permiso a la Justicia para salir del país. “Terminé preso por estar en un lugar donde no tenía que estar y con gente con la que no tenía que estar. No hay mucha vuelta ni mucha salida, los que me acompañaban están presos o muertos”, reflexionó.