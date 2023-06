La Joaqui se sinceró y enfrentó las críticas: “Yo sé que no canto bien pero…”

A pesar de haber comunicado que se tomará un tiempo para cuidar su salud, La Joaqui es, hoy por hoy, una de las cantantes más populares del país. Desde su mega hit “Butakera”, la cantante se instaló como una de las referentes del movimiento RKT. Además, en su discografía cuenta con una gran cantidad de colaboraciones con varios artistas del género urbano como Cazzu, L-Gante, Callejero Fino y hasta Tini Stoessel.

Sin embargo, La Joaqui no escapa de las polémicas y las críticas del público en las redes sociales. Muchas veces Joaquinha Lerena hizo referencia a los comentarios negativos con los que se enfrenta a diario. Ya sea por las letras de sus canciones o por su forma de mostrarse en público y hasta su manera de vestirse.

La dura confesión de La Joaqui que conmovió a sus fans: “A veces me quiebro y siento que no puedo más…” Foto: Instagram

La Joaqui enfrentó las críticas y abrió su corazón

Fue precisamente en una entrevista donde la artista marplatense abrió su corazón y compartió una fuerte reflexión. “Yo sé que no canto bien, yo sé que no soy alta, pero soy simpática y soy una persona real a la que le pasan cosas de personas reales”, señaló.

También sostuvo que hay días en que le cuesta manejar la vida que lleva. “Yo me levanto a las 7 de la mañana para llevar a mis hijas al jardín, a veces lloro porque siento que no puedo con todo”, explicó. Además, confesó que en ciertas ocasiones los comentarios negativos la afectan a nivel emocional. “Me quiebro y siento que no puedo más con la vida”, reveló.

Aunque, a pesar de todo, es precisamente todo eso lo que la hace tan cercana a sus fans. “Creo que esa es la magia que tenemos mi público y yo. Compartimos los mismos baches para superar”, aseguró.

La Joaqui la rompió con su show en Bolivia

Por último se refirió puntualmente a su música y cómo conecta con el público: “Hay muchas canciones hablando de comprarse un Lambo, de ser millonario y creo que es más gente la que ha pasado hambre y pobreza, miseria, ha visto a sus papás cag*rse de hambre para que ellos coman, y acá venimos a eso, a olvidarnos un ratito de lo que nos está pasando”.