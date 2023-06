La Joaqui compartió una triste e inesperada noticia sobre su futuro: “Lamento tener que comunicar que…”

Hace unos días, La Joaqui sorprendió con la noticia de que se alejaría un tiempo de los escenarios. A través de sus historias de Instagram, la cantante comunicó que no haría más shows por tiempo indefinido. Si bien no dio demasiados detalles, aseguró que se trataba de “estrés traumático” y que se enfocaría en cuidar su salud.

Además de aquella publicación, La Joaqui eliminó todas las publicaciones de su cuenta y hasta su foto de perfil. Rápidamente, muchas personas especularon si se trataba de una estrategia de marketing, ya que no sería la primera vez que un artista elimina sus fotos antes de lanzar material nuevo.

¿Qué pasó con La Joaqui? Se conoció el verdadero motivo por el cuál no dará más shows Foto: Instagram

Sin embargo, parece que esta vez es más grave de lo que parece. Según trascendió, la cantante habría sido estafada por sus representantes. El periodista de espectáculos Pablo Layus fue quien dio detalles acerca de este posible conflicto legal. También sostuvo que sería algo similar a lo que le sucedió a Paulo Londra en su momento.

Por este motivo, la intérprete de “Butakera” habría decidido poner en pausa su carrera artística hasta poder resolver esta situación. Vale recordar que apenas días antes, Joaquinha Lerena había lanzado una esperada colaboración con Callejero Fino y estaba muy activa promocionando sus singles.

El nuevo comunicado de La Joaqui

En las últimas horas, a través de sus historias, La Joaqui compartió una triste noticia que sorprendió a sus seguidores. “Lamento tener que comunicar que me han quitado el acceso a mi canal de YouTube”, expresó. Todo indicaría que la situación es más complicada de lo que parecía ya que luego añadió: “Cualquier contenido que se publique allí será sin mi consentimiento”.

El preocupante mensaje de La Joaqui sobre su futuro: “Lamento tener que comunicar que…” Foto: Instagram

Aunque para llevar algo de tranquilidad a sus fans acerca de su estado de salud, la rapera marplatense publicó una foto en su perfil donde se la ve con su nuevo color de cabello y ropa oversized. Además dejó la siguiente frase: “No me rindo, ni me freno, ni me canso, ni me apago”.