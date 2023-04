La fuerte reacción de María Becerra cuando le preguntaron si se había operado las lolas: “Sos una plaga”

Hace unos meses, María Becerra confesó que se sometió a una cirugía para operarse el busto. La cantante argentina no tuvo problemas en admitir que pasó por el quirófano para modificar su cuerpo. Incluso, se mostró orgullosa de su nueva figura.

Sin embargo, recientemente, durante un vivo en Instagram, María Becerra fue increpada por un usuario y su respuesta no pasó desapercibida. “¿Te operaste las lolas? Re larga la hacés” fue el comentario que molestó a la artista. Rápidamente, ella le contestó y no se guardó nada al respecto.

“Y vos sos una plaga”, soltó molesta mientras comía frente a cámara. “Metete en tu vida, ¿qué te importa si yo me hice las tetas o no?”, agregó claramente molesta por la pregunta sobre su cuerpo.

“Además es re evidente que me hice las tetas, no hace falta que tener más de dos dedos de frente para darte cuenta que me las hice”, sentenció mostrando su nueva delantera.

María Becerra habló sobre su operación de lolas

Recientemente, María Becerra rompió el silencio y admitió haberse hecho una operación. Durante la charla en Radio Divaza, la cantante confesó qué cirugía se hizo para cambiar su aspecto físico.

“Esto es una pregunta un poco polémica pero tú te has hecho operaciones, ¿verdad?” inquirió uno de los conductores del podcast mexicano. “Sí, además yo creo que es re evidente” respondió sin tapujos.

“No andaría diciendo ‘no me hice nada, empecé el gimnasio, hice mucho pecho, nací así, de repente’” bromeó con la simpatía que la caracteriza. “La verdad es que sí, me operé y me encantó, mirá cómo quedé” sentenció tocándose el busto.