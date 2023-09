La difícil situación económica de L-Gante: cuánto dinero perdió durante los 3 meses que estuvo preso

Hace apenas unos días, L-Gante fue liberado tras haber estado detenido alrededor de 100 días en la DDI de Quilmes. Desde entonces, el referente del movimiento RKT ha brindado varias entrevistas para diferentes programas. En muchas de ellas, fue consultado acerca de su situación económica, sus próximos proyectos musicales, cómo es que se prepara para su regreso a los escenarios.

Durante su paso por Red Flag, el programa de Luzu TV conducido por Grego Rossello, L-Gante habló sobre su presente y sorprendió con una dura revelación. En la distendida charla, el cantante confesó que su situación económica no es nada favorable. “Te digo la verdad, no tengo ni un peso ahora, tengo que ponerme a laburar”, aseguró.

Cuando fue consultado acerca de todos los autos de alta gama, señaló: “Los tengo porque ya los pagué pero… tengo que cargarles nafta, no tengo un billete ahora”. Como si esto fuera poco, también sostuvo: “Tengo el celular de un amigo, me tengo que comprar uno porque el mío está secuestrado”.

¿Cuánto dinero perdió L-Gante mientras estuvo preso?

Sus declaraciones causaron revuelo y, en este contexto, el periodista Juan Etchegoyen reveló la cifra millonaria cifra que perdió L-Gante durante su estadía en prisión, que impactó directamente en su economía.

El conflicto judicial que enfrentó el cantante impactó directamente en su economía. “Esta cifra de dinero que habría perdido el músico responde a conciertos cancelados, acuerdos publicitarios que no se pudieron hacer, shows privados y eventos en general a los que L-Gante tendría que haber asistido, el inconveniente fue que en algunos casos ese dinero se pagó previamente y obviamente tuvieron que devolverlo”, explicó en comunicador en Mitre Live.

Luego habló de números: “La cifra que me dieron fue de un millón y medio de dólares, esto equivale económicamente a los tres meses que Elián no pudo trabajar, es impresionante el dinero que se maneja, no sé cuántos artistas facturan así”.

También comentó que el artista gastó mucho dinero en preparar su defensa para conseguir su liberación. “Obviamente que en todo el mundo ese dinero es mucho, pero más en Argentina, donde cada dólar cuenta. Además, me decían que fue todo un desgaste económico preparar la defensa de los tres abogados que estuvieron llevando el caso de Elián adelante, ahí se fue un dinero importante también”, agregó.