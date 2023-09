L-Gante habló a días de recuperar su libertad: qué dijo sobre el apoyo del entorno artístico durante su detención

El cantante de cumbia 420, L-Gante, brindó una conferencia de prensa a días de recuperar su libertad. En ese marco, se refirió a cómo vivió sus días detenido, destacando el apoyo de sus amigos y comentó que su principal objetivo es recuperar el tiempo perdido con su hija.

“Lo primero que quiero es recuperar el tiempo perdido con mi hija. Sobre todo por la edad que tiene, que pasan tres días y es todo nuevo, aprendió un montón de cosas”, dijo.

El cantante destacó el apoyo de La Mafilia, el grupo de amigos que estuvo día a día esperando por su liberación. “El grupo estuvo firme, todos los días. No me puedo olvidar que todos los dias tenía a alguien preguntando qué necesitaba, hicieron que no me falte nada. Estoy agradecido con todos mis amigos”, expresó. También reconoció que se habló mucho sobre la “influencia” de este grupo sobre él. Respecto de esto, señaló: “Me considero inteligente. Nunca haría nada porque me digan que lo haga”.

En cuanto a sus días en la DDI de Quilmes dijo que lo primero que pensó fue que “iba a estar tranquilo y soledad”. “Mi vida es medio alborotada, son pocos los tiempos que estás tranquilo y calmado, siempre nos estamos brindando para la gente. Eso a veces se vuelve algo perjudicial porque no hay tiempo para uno”.

No obstante, dijo que se ilusionaba día a día con que faltaba poco para salir, pero cuando pasaron 40 días algo cambió: “Pensé en dejar de darle importancia a los días”.

Otro de los conceptos fuertes que dejó fue que en ningún momento se deprimió y que sabía que su “libertad estaba en juego” por algo de lo que “no sentía culpa”.

Respecto de cómo era el trato con los demás detenidos, dijo que “de mucho respeto desde el primer momento”. “Por ahí me pedían un autógrafo para sus hijos, yo les regalaba alguna remera mía o cuando venían a visitarlos los saludaba. Eran gestos para que la gente se ponga feliz”, contó. También despertó las carcajadas de los presentes cuándo le preguntaron si se sintió “líder”. “Liderazgo no, yo no manejo nada ahí adentro”, comentó entre risas.

Asimismo, habló de cómo fue el apoyo del ambiente artístico. “Hubo de todo, los que me apoyaron, los que estuvieron de vez en cuando y también los que solían estar en las buenas y ahora ni una cartita”, reconoció.