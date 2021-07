Frijo compartió en su cuenta de Instagram una pelea que tuvo con una pareja en plena calle. Según contó el artista, un chico se metió en su casa y le pegó a su amigo, quien se estaba bañanado. Tuvo que interceder la Policía de la Ciudad.

//Mirá también: Atrevido tour 2021: Trueno se presenta en España

“Pedazo de gil tu novia me pego y te metiste en mi casa a pegarle adentro, tu novia me pegó, mirale la cara”, le recriminó Frijo a uno de los involucrados en una historia de Instagram, en la que dice que la mujer le pegó con un bate.

En los videos se ve a dos oficiales de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, quienes tuvieron que interceder para que la situación no pase a mayores. “Negro villero me dice, loca. Mirá la puerta como está, a tu novia con un bate trajiste cagón”, gritó.

Y agregó: “Perdón pero loco le pegaron a Misa (amigo de Frijo), entraron a mi casa cuando dejo todo y salgo y me dan un batazo, me empecé a pelear con vos y tu novia me dio 3 batazos, 5 arañazos y decís que te robé un celular cagón”.

Luego, ya en su casa, el cantante de trap, que anunció este lunes su retiro de la música, dijo que la agresora está “sumamente loca” y contó que se “está mudando”. Asimismo, dijo que “ni ganas” tenía de pelear pero aclaró que le pegaron a un amigo.

//Mirá también: L-Gante afirmó que sacará un tema con Big Apple

Por último, manifestó que lo acusaron de “negro villero” y, en ese sentido, acotó: “Por lo menos tengo valores y no me tiene que defender mi novia”.