En el medio de su lanzamiento con Luck Ra, Nicki Nicole le tiró una indirecta a Khea, su expareja

Nicki Nicole es una cantante argentina, que tras celebrar su cumpleaños número 24 con familiares, amigos y artistas del género urbano, presentó una nueva colaboración. En este caso, se sumó, por primera vez, a una canción con Luck Ra.

Luck Ra llamó a Nicki Nicole para presentar juntos “Doctor”, una cumbia de desamor, en la que ambos le cantan a sus exparejas. A pocas horas del lanzamiento, el tema tiene más de 320.000 visualizaciones en YouTube y parece ser el próximo hit del cordobés. Teniendo en cuenta el éxito de “Hola, perdida”, “La Morocha”, entre otras.

“Eras el amor de mi vida, y ahora solo me queda vida porque ya perdí tu amor. Y ya no pienso en nadie que no seas vos, y no existe un doctor que pueda sanar mi corazón”, cantaron los dos. “Me recomendaron alcohol para olvidarme tu amor, y tomé tanto que terminé llamándote ‘mi amor’. Soy yo de nuevo, volvé a mis brazos”, cantó Nicki Nicole.

Para el lanzamiento de la canción, Nicki Nicole y Luck Ra se reunieron a realizar un stream junto a Spreen, el streamer, y sus colegas Khea, Lit Killah y Tuli Acosta.

La indirecta de Nicki Nicole para su expareja, Khea

En el stream, Nicki Nicole, Lit Killah, Luck Ra y Khea comenzaron a improvisar y hacer freestyle, una actividad que le gusta mucho a sus seguidores.

Cabe recalcar que Nicki y Khea mantuvieron una relación amorosa durante 2019, y en el stream, mientras la rosarina estaba rapeando, expresó: “Si te metes con mi amigo, empiezo a hablar y te quedas rehundido”.

“Wacha, no empecemos”, le dijo Khea y se empezaron a reír entre los dos y cerraron con un abrazo. De esta manera, ambos demuestran que supieron recrear una amistad, a cinco años de su separación.