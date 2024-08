La asombrosa estrategia de Nicki Nicole para ir al cine y no la reconozcan

Ir al cine, ver una película estreno y comer pochoclos es una combinación ideal y una de las actividades de ocio favoritas de los seres humanos. En esta oportunidad, Nicki Nicole, una cantante muy popular, contó cómo hace para seguir disfrutando del cine sin ser reconocida por el resto de los espectadores.

Nicki Nicole es una cantante argentina de 23 años, que comenzó a lanzar música en 2019 y actualmente, es una de las referentes femeninas del género urbano con alcance en toda Latinoamérica, España y Estados Unidos.

El éxito y la fama trae como consecuencia la imposibilidad de hacer cosas rutinarias con total normalidad. Teniendo en cuenta que la gente suele reconocer a los artistas por la calle y no pueden realizar sus tareas como si lo hacían antes.

La imposibilidad de Nicki Nicole para ir al cine Foto: Instagram

En este caso, Nicki Nicole en “Se extraña a la nona” en el Movistar Arena habló con Caro Cardíaco de lo mucho que le gusta ir al cine y cómo hacer para que no la reconozcan. “Se me hace difícil. Entonces, la última vez que fui me disfracé un poco: me puse bigotes”, explicó.

“Yo siento que si realmente me visto parezco un enano diferente”, dijo entre risas Nicki Nicole. Frente a esto, Caro Pardíaco le consultó si no la miraban aún más al estar disfrazada, y la cantante agregó: “Siento que yo me sacaría más una foto con un enano con bigotes que con Nicki Nicole”. De todas maneras, su salida al cine fue un éxito y no la descubrieron por su disfraz de incógnito.

El show de Nicki Nicole en el Movistar Arena para “Se extraña a la nona”

Lo cierto es que Nicki Nicole no solo brindó una entrevista con Caro Pardíaco en “Se extraña a la nona” en el Movistar Arena, sino que también cantó para el público. La rosarina se presentó con “Dispara”, donde no solo cantó su parte, sino que también la de Milo J.