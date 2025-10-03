Emilia Mernes reveló la picante frase con la que encaró a Duki y dejó a todos en shock: “Muchas ganas de...”

La historia de amor entre Emilia Mernes y Duki siempre estuvo en el centro de la atención pública, pero recién ahora se conocieron detalles inéditos sobre cómo comenzó todo. En el nuevo documental estrenado en Netflix, la artista entrerriana recordó el momento exacto en que se dio cuenta de que lo suyo con Mauro Lombardo iba más allá de una amistad.

Con la sinceridad que la caracteriza, Emilia relató: “Y me acuerdo que nos quedamos los dos solos en el sillón. Sentí muchas ganas de decirle que me gustaba o de darle un beso, pero no me animé. Entonces él se fue y cuando se va le mando un mensaje y le digo: ‘Mirá, Mauro, la verdad es que te voy a ser sincera, me moría de ganas de darte un beso’. Y él me responde: ‘Vuelvo’”.

Ese instante marcó un antes y un después. Según confesó la cantante, desde ese primer beso no se separaron más.

La tierna declaración de Duki sobre su relación con Emilia Mernes

Duki también aportó su visión y habló de lo que significó construir una relación con Emilia. “Tuve un hogar por primera vez en mucho tiempo. Cuando vos le abrís la puerta de tu hogar a alguien y entra, lo estás dejando entrar a tu vida, a tu cuerpo, a tus cosas. Yo me despertaba, estaba con ella y era como cuando estaba en mi casa con mis papás, mis hermanos. Era mi hogar”, expresó.

Los cantantes se mostraron muy enamorados.

Sus palabras reflejaron un costado íntimo pocas veces mostrado por el referente del trap argentino, que en este documental permitió conocer facetas personales que suelen quedar fuera de los escenarios.

Duki y Emilia de vacaciones en Disney

Aunque los seguidores sospechaban del vínculo desde mucho antes, Emilia y Duki confirmaron públicamente su noviazgo recién a fines de 2021. Fue el cantante quien compartió una foto junto a ella en Instagram, acompañada de un emoji de corazón, a lo que Emilia respondió con un mensaje que selló el inicio de la relación frente a todos.