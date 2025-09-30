Emilia Mernes aseguró que se aleja de la música y sorprendió a todos: “El momento de...”

En medio de los Premios Juventud 2025 celebrados en Panamá, Emilia Mernes se convirtió en tendencia por un clip que se viralizó en redes. Durante una entrevista con Billboard, la artista contó que atraviesa una nueva etapa y que decidió poner un freno a su ritmo habitual para enfocarse en un proyecto especial.

La declaración sorprendió porque se da a muy poco tiempo de la salida de su último single, que todavía sigue sonando fuerte. En los comentarios, muchos seguidores se sorprendieron por la la noticia y dejaron cientos de comentarios.

El clip se viralizó en las redes sociales.

La inesperada razón por la que Emilia Mernes se aleja de los escenarios

En 2023, Emilia Mernes llenó estadios en Argentina y logró giras internacionales con entradas agotadas, además de ser reconocida con premios y nominaciones que la posicionaron como referente de la nueva música latina. Su single “MP3” marcó una apuesta más pop y la acercó a un público diverso.

Con una sonrisa, la intérprete de “MP3” confesó: “Llegó el momento, creo, de tomarme un tiempo para preparar mi nuevo álbum. Eso me tiene con la cabeza puesta ahí y, bueno, no voy a contar mucho más. Solo eso voy a decir, que los fans se preparen”.

La cantante cantó bunda, uno de sus éxitos.

La pausa que anunció Mernes no implica un retiro, sino un respiro estratégico para dar forma a su próximo trabajo discográfico. En referencia al anuncio, un usuario señaló: “Paren, recién presentó este… pobre, no la dejan respirar”.

El anuncio también despierta expectativa sobre la dirección que tomará su nuevo álbum. Emilia no quiso adelantar detalles, pero el mensaje es claro: su mirada está puesta en un proyecto ambicioso que promete dar que hablar.