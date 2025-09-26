Emilia Mernes no deja de sorprender con cada aparición pública. Esta vez, la artista argentina se convirtió en una de las grandes protagonistas de los Premios Juventud 2025, celebrados en Panamá, donde no solo se lució en la alfombra azul con un look que dejó a todos hablando, sino que también encendió el escenario con una de las performances más comentadas de la noche.

La intérprete de “Cuatro Veinte” llegó al evento como una de las mujeres más nominadas del año. Competía en categorías como Girl Power, La Mezcla Perfecta y Mejor Canción Pop/Rhythmic, reflejo del impacto que viene logrando en la industria musical.

La cantante cantó bunda, uno de sus éxitos.

La presentación de Emilia Mernes en los Premios Juventud que se volvió viral

Emilia se subió al escenario para cantar dos de los temas más potentes de su último disco Perfectas: “Bunda” y “Perfectas”. Con una coreografía impecable y una puesta en escena explosiva, logró contagiar su energía a todo el público presente.

En redes sociales, los fragmentos de su show no tardaron en viralizarse. “La presentación de Emilia para los Premios Juventud, MAMÁ SIRVIÓ UNA VEZ MÁS”, escribió un usuario en Twitter, reflejando la ola de comentarios positivos que inundaron la plataforma.

Además, en sus historias de Instagram, la cantante compartió su recorrido hasta el evento: desde el auto rumbo a la ceremonia, pasando por su paso por la alfombra azul, hasta un íntimo vistazo desde tras bambalinas segundos antes de salir al escenario. Esa cercanía con sus seguidores generó aún más expectativa alrededor de su actuación.

Para la gala, Mernes apostó por un conjunto rojo intenso con corset ajustado en rosa, resaltando su figura y aportando el toque de sensualidad y elegancia que la caracteriza. El look no pasó desapercibido y rápidamente fue replicado en posteos de moda que destacaron su estilo arriesgado y moderno.