Emilia Mernes hizo un cover de “Genio atrapado” de Christina Aguilera y le llovieron las críticas

Emilia Mernes vive un momento de enorme popularidad en su carrera. Tras llenar estadios en Latinoamérica y consolidarse como una de las artistas pop más escuchadas de la región, la cantante volvió a dar que hablar con el lanzamiento de un cover inesperado. Se trata de “Genio atrapado”, la recordada canción que Christina Aguilera popularizó en el año 2000, y que ahora Emilia interpretó en una reversión para Amazon Music.

El tema mantiene la esencia pop original, pero con un giro moderno donde conviven sonidos de reggaetón y bases electrónicas. Rápidamente, el video publicado en TikTok superó los 5 millones de reproducciones y escaló entre las tendencias de Twitter, aunque no por las razones que esperaba: la lluvia de críticas fue inmediata.

Que Emilia eligiera reinterpretar ese himno no pasó desapercibido. Para algunos, fue un homenaje arriesgado, pero otros lo vieron como una osadía difícil de sostener.

Las fuertes críticas que recibió Emilia Mernes en redes sociales

Las comparaciones con Aguilera no tardaron en aparecer y el debate se instaló con fuerza en redes sociales. En pocos minutos, Twitter se llenó de críticas luego de que se haya viralizado el clip que Emilia Mernes subió a TikTok.

En Twitter no le perdonaron este nuevo paso profesional.

“Ay ese autotune, Dios”; “Lo que no entiendo con qué necesidad de hacer este cover si tenemos dos versiones de Christina Aguilera”; “Los aires de grandeza que tenés que tener para intentar hacer un tema de Christina Aguilera y presentarlo con ese baile pedorro”, fueron algunos de los comentarios.

Las críticas que recibió Emilia.

Otros, defiendieron a la cantante: “Mucha envidia en los comentarios”; “No queda bien sonar tan robótica en una canción de Christina Aguilera, pero la verdad se pasan con el hate”.