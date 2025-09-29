Emilia Mernes conmovió a Nogoyá: su mensaje especial en la proyección del documental “Lo que no se ve”

La estrella pop argentina Emilia Mernes volvió a emocionar a su pueblo natal con un mensaje muy especial que se transmitió durante la proyección de su serie documental “EMILIA. Lo que no se ve”.

El evento se llevó adelante en la Asociación Cultural Nogoyá, donde unas 300 personas —entre vecinos, familias y jóvenes fans— vivieron una tarde cargada de emoción al repasar los orígenes y la trayectoria de la cantante entrerriana que conquistó escenarios internacionales.

En primera fila estuvieron sus padres, Gabriela Rueda y Pedro Mernes, su abuelo —quien le regaló la primera guitarra— y una tía, todos profundamente conmovidos. En pantalla gigante, Emilia se dirigió a los presentes:

“Hola mi gente hermosa de Nogoyá, mi casa. Estoy muy feliz de que estén todos juntos viendo mi documental. Me hace muchísima ilusión. Les mando muchos besos. Agradezco a la gente de DIRECTV y DGO por hacer esto posible”, expresó.

La ciudad de Nogoyá, de 40 mil habitantes, se revolucionó con el homenaje a su artista más querida, que ya triunfó con shows multitudinarios en Argentina, Chile, España, Estados Unidos y México.

El documental que conecta orígenes y sueños

La serie documental, estrenada este año en exclusiva por DIRECTV y disponible en DGO, está compuesta por cuatro episodios. En ellos se muestra a Emilia en su faceta más personal: sus sueños, sacrificios, logros y fragilidades.

El capítulo “El origen” fue el más emotivo para el público local, ya que retrata la infancia de la cantante en Nogoyá y cómo decidió construir su propio camino más allá de las circunstancias.

Una fiesta para toda la comunidad

El sábado 27 de septiembre, familias enteras se reunieron en el salón cultural para compartir risas, lágrimas y recuerdos. La proyección fue vivida como un homenaje colectivo: Nogoyá no solo vio el documental, lo sintió y lo hizo suyo.

La iniciativa se enmarca en la apuesta de DIRECTV por impulsar contenidos culturales que conectan con las audiencias y celebran historias inspiradoras.

Reconocimiento a una carrera en ascenso

Emilia Mernes acumula reconocimientos en su carrera: dos Premios Gardel, un Los 40 Music Awards y, en 2023, la Gaviota de Plata y la Gaviota de Oro en el Festival de Viña del Mar.

Con su documental, Nogoyá volvió a abrazar a la artista que partió de su plaza y su escuela para conquistar al mundo.