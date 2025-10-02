¡El crossover menos pensado! Emilia Mernes posó junto a Mia Khalifa y un detalle se hizo viral

Emilia Mernes volvió a dejar huella en el mundo de la moda. La cantante entrerriana participó de la París Fashion Week y su presencia en el evento no pasó desapercibida. Sin embargo, lo que generó mayor revuelo no fue solo su look, sino la inesperada foto que se tomó junto a Mia Khalifa.

Las imágenes muestran a ambas sonriendo y compartiendo complicidad en el backstage. La instantánea, publicada por medios internacionales y replicada en redes sociales, fue suficiente para que los usuarios explotaran con comentarios sobre la dupla más improbable de la semana.

La cantante y la actriz de contenido para adultos se encontraron en el evento de moda más importante.

El look de Emilia Mernes y la reacción en redes

Para la ocasión, Emilia eligió un conjunto sporty chic en tonos grises: mini falda tableada, crop top de manga larga y un abrigo XL al hombro, completado con medias deportivas y sandalias blancas. El estilismo generó debate, ya que muchos lo consideraron arriesgado para un evento de alta costura. “Que la estrella porn* acá parezca Emilia habla del mal styling que está teniendo”, opinó un usuario en X, abriendo una discusión sobre la dirección de su equipo de moda.

El crossover sorprendió en las redes sociales.

Mia Khalifa, en tanto, apostó por un outfit más sensual: un conjunto de encaje blanco con transparencias, acompañado de un blazer oversize en gris oscuro. La empresaria, que supo convertirse en un ícono más allá de su pasado en la industria del cine adulto, viene consolidando su lugar en el fashion business y en causas sociales.

Los looks de Emilia y Mia.

El cruce entre ambas personalidades fue tan inesperado como celebrado. Muchos fans resaltaron la buena onda entre las dos y compartieron la foto con comentarios.