Al borde de la censura, Mia Khalifa presumió todas sus curvas con un atrevido look de noche y revolucionó Instagram

Mia Khalifa siempre marca tendencia. En Instagram tiene millones de seguidores y los looks osados son su especialidad. No duda en arriesgar con prendas muy arriesgadas. Los likes jamás se le escapan y pasar desapercibida no es una opción para ella. Juega al límite de la censura.

El jugado outfit de Mia Khalifa para pasear por las calles parisinas

Las vanguardias son su debilidad. Combina a la perfección diferentes texturas y colores creando looks únicos en donde la piel es protagonista. Los últimos gritos del mundo de la moda están en su radar. Las transparencias y escotes profundos siempre están presentes en los outfits que elige la influencer.

El look de Mia para una noche de fiesta.

En esta oportunidad, sorprendió en un evento y derrochó sensualidad con una prenda única, al borde de la censura. La influencer sabe que prendas elegir a la perfección para destacar su figura. Los must de la temporada siempre están presentes en su guardarropa.

Mia Khalifa modeló con un espectacular vestido en color topo. Una prenda mega ajustada al cuerpo resaltando su figura. Semitransparente. Dejó muy poco para la imaginación. La influencer se llevó todos los aplausos.

Mia Khalifa eligió un look de noche muy glamoroso y revolucionó Instagram

La publicación causó sensación. Complementó el look llevando el cabello suelto con ondas naturales. Utilizó delineado negro para los ojos y un lápiz labial en tono rojizo. Como accesorio sumó unos anteojos de marco mega trendy.

Mia Khalifa dio cátedra de estilo con un fogoso outfit en color topo

La modelo e influencer tiene un estilo único. No conoce de límites a la hora de explorar nuevas tendencias. Conoce a la perfección como captar la mirada del público y llevarse todos los halagos.

Mia Khalifa jugó al límite de la censura luciendo un arriesgado vestido de noche. Mostró mucha piel y resaltó su figura. Sin lugar a dudas, es la reina de las prendas más jugadas y pasar desapercibida no es opción para su extravagante estilo.