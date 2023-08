Emilia Mernes reveló cómo la afectaron las críticas que recibe: “Me arruinaron la psiquis”

Emilia Mernes es hoy en día una de las cantantes argentinas más exitosas a nivel mundial. Luego de haber triunfado como integrante de Rombai apostó por su carrera solista y se convirtió en una de las artistas más famosas del género urbano. Con singles como “Cuatro Veinte”, “Jagger” y su reciente “No Se Ve” alcanzó los primeros puestos de los rankings en plataformas como Spotify y YouTube.

Sin embargo, no todo es color de rosas. Durante su carrera artística, Emilia Mernes muchas veces tuvo que enfrentar varias polémicas. Desde acusaciones de plagio, pasando por las críticas de su relación con Duki hasta escándalos por su forma de vestir y lucir. Más de una vez, la artista recibió una ola de comentarios negativos, en especial en las redes sociales.

Emilia Mernes fue duramente criticada en las redes sociales por su vestimenta y la compararon con Balenciaga Foto: Twitter

Durante una reciente entrevista, la argentina habló acerca de su exitoso presente pero también sobre difíciles momentos que debió atravesar debido a las críticas. En plena gira por el mundo entero, la cantante pasó por el podcast de Roberto Mtz y reveló detalles de su vida personal.

Emilia Mernes sesión de fotos Foto: Fotografo xrsnkx

En plena charla, Emilia fue consultada acerca de las habilidades que la ayudaron en su carrera. Sin dudarlo, respondió: “El baile, que bueno es un poco obvio, para mí, no sé. Siento que a las mujeres se nos exige más esa parte”.

Luego, aclaró que en su caso, ha sido una decisión propia incorporar las coreografías a su performance. “Yo lo hago porque me gusta no porque me lo exigen. Yo hago lo que yo quiero, a esta altura de la vida…”, aseguró.

La fuerte confesión de Emilia Mernes sobre las críticas

La conversación fue mutando y Emilia Mernes decidió explayarse más aún sobre las exigencias a las mujeres de la industria musical. “Son cosas que la gente te pone en la cabeza”, señaló al respecto.

Para ejemplificar señaló: “Un hombre se sube a un escenario con una lamparita y es Dios. Una mujer llega a hacer eso y te incendian, te prenden fuego, es terrible”. Luego, agregó: “Es terrible como nos comparan. Nos comparan entre nosotras, se arma como hateo entre fans”.

Respecto a las críticas, la argentina fue contundente con su opinión y sostuvo que “Twitter es la red social creada para el odio”. Sin embargo, también hizo una aclaración. “Twitter no es la gente que te sigue y eso me costó un montón entenderlo”, aseguró.

A continuación, hizo una fuerte confesión acerca de cómo le afectó recibir tantos comentarios negativos. “Tuve etapas que me arruinaron la psiquis, directamente”, reveló. “Me afectó el autoestima, me afectó mis vínculos, es feo” agregó. Aunque por último sostuvo que “es también lo que te trae la fama, que tiene sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas”.