Emilia Mernes se quebró y rompió en llanto al hablar de “Los del Espacio”: el emotivo momento

Emilia Mernes es una de las cantantes de género urbano que la está rompiendo en la escena musical a nivel mundial. Todos los temas que lanza se convierten en un hit inmediatamente. Sin dudas, uno de sus más recientes éxitos es el tema que lanzó junto a sus colegas y amigos, “Los del Espacio”.

Lit killah, Duki, Emilia, Tiago PZK, FMK, Rusherking, Maria Becerra y Big One son, por sí solos, artistas que lograron muchas metas y alcanzaron hacer de su pasión una profesión muy exitosa. Algo que los consagró fue su colaboración en el tema “Los del Espacio”.

Tanta fue la repercusión de este sencillo que salió un documental con testimonios de sus protagonistas y el detrás de escena del videoclip. En este especial sobre la creación de “Los del Espacio” se pueden ver las tomas de cada uno, la interacción entre ellos y el testimonio en primera persona de cómo cada uno vivió esa época.

El documental ya se encuentra disponible en YouTube y dura 25 minutos que son imperdibles. Cada relato es una aventura que deja ver a los cantantes en una faceta diferente, más íntima y muy emocional. De hecho, la cantante de “Jagger”, mientras contaba su historia, rompió en llanto por ella y sus compañeros.

La emoción de Emilia Mernes en el documental de “Los del Espacio

Emilia Mernes no pudo contener las lágrimas y mostró sus sentimientos para todo el público, lo que hizo que sus fanáticos se enternecieran con sus palabras. Llegando al final del documental, la cantante comenzó a contar lo que sentía respecto de la historia de “Los del Espacio” y se dio lugar a la emoción.

“Yo estoy muy agradecida, yo hablo y me emociono, porque siento que cada uno de ellos a mí me cambio la vida”, en este momento la artista tuvo que parar tratando de contener el llanto, pero finalmente sus lágrimas cayeron. Luego agregó: “Me emociona, porque los veo a todos que les va tan bien, y son chicos trabajadores y que se sacrifican y me trae muchos recuerdos, muy lindos”.

Con estas palabras, conmovió a todos sus fanáticos, que de alguna manera vivieron lo mismo delante de la pantalla, viendo como de a poco aquellos jóvenes se convertían en las estrellas que soy hoy en día.