Joaquinha Lerena, más conocida como La Joaqui, nació el 24 de octubre de 1994 en Mar del Plata. Aunque, como ha contado en varias entrevistas, vivió gran parte de su infancia en Costa Rica y recién regresó a Argentina a los 15 años. Desde sus comienzos en el freestyle y la música, conoció a Cazzu, otra de las figuras del género urbano y rápidamente forjaron una gran amistad.

Para el cumpleaños número 28 de La Joaqui, su gran amiga y colega Cazzu le dedicó unas palabras a través de Instagram. “Feliz vida a mi reina, la verdarerísima” escribió en la publicación de una foto nunca antes vista de la marplatense. Además, la rapera jujeña agregó: “Te amo” con un emoji de corazón rojo.

El tierno saludo de Cazzu a La Joaqui por su cumpleaños Foto: instagram

En la foto puede verse a la autora de “Butakera” en un estudio de grabación con la camiseta de Racing Club, el equipo de fútbol del cual es hincha. Del otro lado, la intérprete de “Mucha data” estira su mano para darle un mate a su amiga que sonríe con un look muy natural, a cara lavada, sin maquillaje.

Por su parte, la cumpleañera reposteó la imagen en su cuenta personal y añadió: “Nosotras siempre” con un emoji de corazón negro y otro de un fajo de billetes.

Cazzu se emocionó al hablar de La Joaqui: “Estuvo entre la vida y la muerte”

Cazzu se refirió a la historia que La Joaqui contó sobre violencia de género y se emocionó hasta las lágrimas al recordar lo que pasó junto a su amiga y colega al señalar que “estuvo entre la vida y la muerte”.

“Sentí que podía perder a mi amiga, sentí miedo. Pasó hace mucho tiempo y no sabía que ella lo iba a contar, era nuestro secreto y me emociona mucho que ella lo cuente; una cosa es militar y otra cosa es estar entre la vida y la muerte”, dijo Cazzu, quien no aguantó el llanto.

Cazzu y La Joaqui en sus comienzos Foto: Pinterest

Por su parte, destacó a La Joaqui, ya que fue la primera en insertarse en las batallas de freestyle, cuando era un ambiente en el que estaba rodeada de hombres. “El lugar de ella era muy injusto”, opinó “La jefa del trap”.

Es que, en su momento, La Joaqui compartió su dura historia de vida, mencionado cómo Cazzu fue de gran ayuda para salir adelante en una situación de violencia de género y siendo mamá de dos nenas.