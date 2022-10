Cazzu hizo un show sentada por problemas de salud: “Hoy tengo un día complicado”

Cazzu continúa con su gira “Nena Trampa Tour” con la que recorre gran parte del país. En una de sus presentaciones más recientes, la jefa del trap decidió hacer el show sentada debido a problemas de salud.

“Nunca me siento, ¿dónde vieron una foto mía sentada en una silla en el show? en ningún lado, no…” dijo Cazzu ante sus fans en Santa Fe. “Hoy tengo un día complicado, entonces no estoy perreando y saltando ahí con ustedes porque siento que ‘uy’ me mareo” explicó con humor y sinceridad.

Anteriormente, la cantante había confesado que estuvo con ataques de pánico. “Es importante terminar el show. El equipo no se asuste, vamos a lograrlo” aseguró para tranquilidad de todos los presentes.

“Y si me desmayo no pasa nada, me voy a despertar les juro. Esperemos que no porque mañana tipo viral la Cazzu desmayada en el escenario. dijo de manera divertida y luego sentenció: No, me esperan a que yo me despierte y terminamos el show.”

La propuesta surgió luego de que Cazzu citara un tweet donde hablaban de la estética de sus anteriores giras. “Ya que me ponen tanta presión, que se van a poner ustedes a ver?” contestó la artista jujeña.

Por su parte, una fanática le pidió que eligiera un código de vestimenta para organizarse. Rápidamente, la intérprete de “Chapiadora” respondió: “Mmm bueno, NEGRO con ARAÑAS. Puede haber rojo, bien clavado y cómodo xq lo vamos a dar toooodo”