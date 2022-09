Este jueves 29 de septiembre, Cazzu se presentó por primera vez en el Luna Park con su gira “Nena Trampa Tour”. El show con entradas agotadas tuvo una gran lista de hits, un grupo de bailarinas que acompañaron a la cantante y el apoyo del público durante todo momento.

Pasadas las 21hs, Cazzu se apoderó del escenario vestida de blanco de pies a cabeza, subida en una escalera del mismo color y rodeada por su grupo de bailarinas. “Jefa” y “Nena Trampa” fueron las canciones elegidas para poner a delirar a la audiencia.

Cazzu se presentó en el Luna Park con su “Nena Trampa Tour” y demostró por qué es la jefa Foto: Mazza

El repertorio también incluyó hits más antiguos como “Maldades”, “Visto a las 00:00″ y “Mucha Data” que el público se encargó de corear de principio a fin. Así como también los temas más sentimentales como “Mentiste” y “C14torce II”, en el que los fans levantaron unos carteles demostrando su apoyo y la artista no pudo disimular su emoción.

Luego, llegó el momento de ponerse a saltar al ritmo de la “BZRP Music Session #32″, “Chapiadora” y “Bounce”, tres de las canciones más populares de la jefa del trap. Otros de los platos fuertes de la noche llegó con “Peli-culeo”, donde la cantante demostró sus dotes para la danza en un sensual baile.

El momento emotivo de la noche fue sobre el final, cuando Cazzu le agradeció al público presente por hacer el esfuerzo de comprar las entradas, los que viajaron desde muy lejos y también recordó a quienes no pudieron asistir. Luego, le dedicó “Piénsame” a su abuela que estaba presente entre las gradas.

Para cerrar el show, que sorprendentemente no contó con invitados y casi no tuvo intervalos entre los temas, la cantante interpretó “Loca”, su famoso feat con Khea, “Maléfica”, la canción que lanzó con María Becerra, y “Los hombres no lloran” con el que se despidió ovacionada por sus fans.

Dónde continúa el “Nena Trampa Tour” de Cazzu

Luego de su debut en el mítico Estadio Luna Park, Cazzu llevará su “Nena Trampa Tour” por el resto del país. En octubre, la jefa del trap estará en Montevideo, Rosario, Córdoba y Tucumán. Luego viajará a México para el “Coca Cola Flow Fest” que se realizará durante noviembre y diciembre.