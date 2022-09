María Becerra está, sin dudas, en uno de sus mejores momentos a nivel personal y profesional. Con más de 10.4 millones de seguidores en su cuenta personal de Instagram, el éxito de la artista es indiscutible. Está batiendo todos los récords y hace algunas horas se convirtió en la primera cantante argentina en presentarse en el festival Rock in Rio, que se hace en Brasil.

Su público la defiende con uñas y dientes frente a cada escándalo que la involucra, aunque suele estar muy alejada de eso. El último que había tenido que sobrellevar fue la polémica ruptura con Rusherking, que ya quedó en el pasado porque ahora está felizmente en pareja junto a J Rei, otro cantante argentino.

María Becerra y J Rei: las pruebas que confirman el romance Foto: Instagram

Sin embargo, en las últimas horas la pareja tuvo que afrontar rumores de infidelidad tras la filtración de un supuesto chat en el que María enfrenta a Jazpincita, una tiktoker que sería la tercera en discordia. Finalmente, la cantante optó por salir a dar su versión y dar por cerrado el tema.

Qué dijo María Becerra sobre la supuesta infidelidad de J Rei

Cansada de que se digan cosas que no son, Becerra escribió en sus historias de Instagram: “Gente, Juli y yo estamos mejor que nunca. Él es la persona más buena del mundo y me cuida como nadie. No existe tal cosa de la que se habla. Él no me lastimó, ni me hizo nada malo”.

El tajante descargo de María Becerra tras los rumores de infidelidad de J Rei: “Buscan diez minutos de fama”. Foto: Instagram

Luego, lanzó una tajante frase: “Lamentablemente, al tener una relación expuesta aparece gente mala que inventa cosas buscando algún tipo de beneficio, ya sean 10 minutos de fama para sentirse importantes, o lo que sea, y no les importa inventar, mentir o lastimar. Una pena”.

María Becerra junto a J Rei. Foto: Instagram

“Quédense tranquis que tengo al lado mío a la mejor persona. La más linda y buena”, sentenció María dejando claro que confía en su novio. Además, le dedicó una historia completa a sus seguidores, que la defendieron y acusaron a la tiktoker de querer crear disputa sin sentido. “Lxs amo para toda la vida”, escribió.