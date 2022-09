Le puso los puntos: María Becerra enfrentó a una influencer que quiso seducir a su novio

Luego de confirmar su relación hace poco menos de un mes, el amor entre María Becerra y J Rei se muestra firme e irrompible. Por eso, la cantante no dudo en defender su romance frente a los constantes mensajes subidos de tono que recibía de parte de una influencer erótica.

Se trata de picantes propuetas que envíaba la actriz de adultos Jazpincita al intérprete de “Tu turrito”. Cansada de esta situación, la joven artista tomó cartas en el asunto y le puso los puntos.

María Becerra y J Rei: las pruebas que confirman el romance Foto: Instagram

Según trascendió, la cantante se habría comunicado con la influencer por privado, le pidió el teléfono y la llamó para pedirle que se aleje de su novio. La actriz de contenido para adultos compartió un video de la llamada en el que se escucha el pedido de María Becerra.

“Te parezco una capa pero te querés cog*# a mi novio. Sos una hija de pu#*”, empieza picante el intercambio entre la artista y Jazpincita. Mientras ella asegura comprender la situación, la cantante reveló que ya tuvo una mala experiencia con su ex Rusherking al enterarse de una infidelidad por TikTok.

Jazpincita Foto: web

“Es feo, como mujer te lo digo, porque una tiene inseguridades. A mí me pasó que mi anterior pareja me engañó y yo me enteré por TikTok. Estoy por dar un show en Río de Janeiro, el más importante de mi vida, y me pone mal porque me trae cosas viejas”, aseguró quebrada.

Lo cierto es que la oriunda de Quilmes se encuentra en pleno romance con Rei, el ex de Cazzu, tras terminar su relación con Rusherking quien ahora se encuentra en pareja con la China Suárez.

Quién es Jazpincita, influencer erótica de las redes

Mientras que Jazpincita ya había tenido problemas también con Juanita Tinelli al enviarle un sugerente mensaje a Liche López de que lo esperaba en su cama. La joven de 21 años tiene redes sociales donde comparte contenido explícito además de un perfil en una plataforma donde cobra por sus contenidos.